Maavalitsus sama korrektne kui riigiprokuratuur

Reede, 14. oktoober 2016.



Autor: MM Reede, 14. oktoober 2016. Andmekaitse inspektsiooni seire tulemuste põhjal osutusid parimateks dokumendiregistri pidajateks Saare maavalitsus ja riigiprokuratuur.



Seirete käigus vaadeldi kümmet erinevat punkti. Kokkuvõtte tegemisel liideti kaks erinevat seiret. Esimeses voorus oli võimalik teenida kuni 10 punkti. Maksimumpunktid teenisid kuus asutust, kusjuures maavalitsustest ainsana Saare maavalitsus.



Kui kahel eelneval aastal on inspektsioon seiranud kohalike omavalitsuste võrgulehti, siis sel aastal seati eesmärgiks kontrollida ministeeriumide, maavalitsuste ja valitsusasutuste teabe avalikustamise vastavust seaduses sätestatud nõuetele ning hinnata teabe leidmise lihtsust ja asutuse tegevuse läbipaistvust.



Eelkõige vaadeldi teabe avalikustamist dokumendiregistrites, kuid tähelepanuta ei jäänud ka võrgulehtedel olev info.



Erilist tähelepanu pöörati seire käigus just dokumendiregistrile, sest see annab ülevaate asutuse dokumendiringlusest ning sisaldab ka hulgaliselt piiranguga dokumente, mille avalikuks tulek võib kahjustada inimeste eraelu puutumatust.

