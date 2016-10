Uudised

Trahviraha Tõllu eest tiksub veel kuu aega

Neljapäev, 13. oktoober 2016.



Autor: Postimees Neljapäev, 13. oktoober 2016. Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm lükkab ümber väite, nagu jääks jaanuaris saarte vahele sõitma kaks laeva. FOTO: Madis Veltman / Delfi Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm teatas eile pressiteate vahendusel, et praegu sõitvate asenduslaevadega varuplaan on firmal kokku lepitud vähemalt käesoleva aasta lõpuni, enne uut aastat soovitakse liinile tuua kaks uut parvlaeva.



“Kui tõesti peaks juhtuma, et üks või mõlemad uutes laevadest ei jõua ka jaanuari alguseks Eestisse, siis rendime tehastelt saadavate trahvide eest asenduslaevad. Juba täna katavad tehaste makstavad trahvid valdavalt asenduslaevade kulud. Seega olgu ümber lükatud jutt, et saarte vahele jääb sõitma vaid kaks laeva,” lausus Kalm.



TS Laevade varuplaanist kirjutas ka eilne Postimees. Kui 17 500-eurose päevahinnaga aastaks rendile võetud Hiiumaa ja nelja miljoni

euroga soetatud Regula on TS Laevade kasutada veel pikemat aega ning peaks korvama uute laevade Pireti ja Tiiu hilinemise, siis ülejäänud kahe aluse rendileping lõpeb hiljemalt aastavahetusel.



Vaja oli täisteenust



Maksimaalselt selle ajani on TS Laevadel kasutada umbes 15 000-eurose päevase rendikuluga 1989. aastal valminud parvlaev Ionas, mis kuulub Kreeka ettevõttele 2wayferries.



Kreeklastelt rendib Ionast aga Saaremaa Laevakompanii (SLK), kellele riigifirmal omakorda laeva kasutamise eest maksta tuleb.



TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro sõnul läbirääkimised Ionast otse kreeklastelt rentimiseks küll käisid, kuid kuna riigifirmal oli vaja täisteenust, mis muu kõrval hõlmab ka näiteks laevameeskonda, otsustatigi laevakompaniilt rentimise kasuks.



Samuti on TS Laevadel SLK-ga kokkulepe, et vajadusel pikendatakse 14 900-eurose päevahinnaga parvlaeva St Ola rendilepingut ka detsembriks.



Trahviraha ei tiksu lõpmatuseni



Poolas ehitatava ja 31,5 eurot maksva Tõllu tellimuse hilinemistrahvid hakkasid jooksma 7. septembril, praegu on summa kasvanud 1,35 miljoni euroni. Et aga leping lubab maksimaalseks trahvisummaks kaheksa protsenti laeva hinnast, lõpeb trahvimisõigus 13. novembriga.



Loodetakse, et poolakaid kannustab hirm tellimusest ilma jääda. Nimelt kui TS Laevad tellimusest loobub, saadetakse tagasi küll pangagarantiiga makstud raha, kuid laev jääb ehitaja kätte.



Türgi laevatehasele on trahvisumma mõlema laeva pealt 12 500 eurot iga ületatud päeva kohta. Seega on näiteks Leigeri pealt kogunenud praeguseks 887 500 eurot.



Kas trahviraha ka päriselt kätte saadakse, on iseküsimus, sest trahvi võib maha arvestada viimasest ehitusmaksumusest ning ehitaja võib selle ka vaidlustada.

Kindel on see, et majandusministeerium trahvib TS Laevasid selle eest, et 1. oktoobril liinile toodud rendilaevadest vastas lepingus nõutule vaid üks – SLK-lt renditud Hiiumaa. Ülejäänud alused on vanemad kui seitse aastat.



