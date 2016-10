Uudised

Juss Lindmäe näpunäited lastele kostsid kodudessegi

Neljapäev, 13. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 13. oktoober 2016. Juss Lindmäe tutvustab Ida-Niidu lasteaia lastele traditsioonilist võimasinat. FOTO: erakogu Sel nädalal peab Kuressaare Ida-Niidu lasteaed spordi- ja tervisenädalat, mille raames käis lastel külas restorani Ku-Kuu vanemkokk Juss Lindmäe.



Kogu nädala jooksul tehakse lasteaias rohkem sporti ja iga rühm osaleb ka matkal Kudjape terviseparki. Juss Lindmäe käis kevadel lastega tervislikku salatit tegemas ja nüüd rääkis ta piimale ja leivale rõhku paneva nädala raames, mis on tervislik ja milliseid toite valmistada.



Pea 200 mudilase ees keskendus Juss Lindmäe oma sõnul võile just seetõttu, et leiva kõrval on see igapäevane toode veidi tagaplaanile jäänud ja seda on vähem propageeritud. “Võtsin kaasa mitmeid kohalikke nii tavalisi kui maitsestatud võisid, omatehtud rohkest karulaugust rohelist võid ja vanaema tehtud päris kodust võid,“ seletas ta, lisades, et vanaema kasvatab siiani lehmi, lüpsab piima ja võtab sellelt koore ning teeb ka võid.



Lindmäe tutvustas lastele traditsioonilist puidust võimasinat, millega ta ise on lapsest saati vanaema aidates koort võiks kloppima pidanud. “Näitasin masinat ja kirjeldasin protsessi, kui keeruline on päris või tegemine tegelikult,“ sõnas ta. “Ma arvan, et on vaja noori väiksest peale harida, sest nad arvavad, et paljud asjad tulevad lihtsalt masinast või poelettidelt.“



Faktid on hirmutavad



Samuti tõdes ta, et kahjuks kasutatakse kodudes valdavalt margariini. “Kui ma vaatasin pakilt, et selles on 33% taimset õli, tõmbasin pakile kriipsu ja küsisin, et kui te sööte võid, siis kas te tegelikult tahaksite mõelda, et joote hoopis õli, olid lapsed ehmunud,“ meenutas meisterkokk.



Õhtul oli Lindmäe saanud sotsiaalmeedia vahendusel ühe lapse emalt toreda kommentaari. “Laps tuli koju ja ütles, et, emme, meil on kodus õige või, Juss näitas, et seda teist ei tasu küll süüa,“ edastas ta. “Kui ma 200 lapsest 20-le suutsin tekitada mõtte, et tuleb päris võid süüa, on see hea tulemus.“



Lindmäe teadis veel lisada, et lähiajal võibolla kutsutakse teda veel ühte lasteaeda ja plaanis on novembris minna ka Kuressaare gümnaasiumi, kuhu teda kutsusid lapsevanemad. Sel päeval soovitakse koos algklassilaste ja nende vanematega süüa teha ja lauda katta.



“Tahan lähemalt tutvustada, kui põnev võib see protsess olla – ei ole ainult üks raske töö ja samas ei teki toit ka niisama lauale.“



