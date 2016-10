Uudised

Eesti Energia: Ruhnu peaks keskenduma taastuvenergiale

Neljapäev, 13. oktoober 2016.



Autor: BNS Neljapäev, 13. oktoober 2016. Eesti Energia hinnangul peaks Ruhnu saar tulevikus lisaks diiselgeneraatoritele elektri tootmiseks kasutusele võtma ka päikesepaneelid ja võimalusel ühe elektrituuliku. Uue energiatootmislahenduseni peaks saar jõudma 2017. aasta teises pooles.



Ruhnul oleks majanduslik-tehniliselt parim elektritootmise lahendus kombineerida omavahel päikesepaneelid, diiselgeneraatorid, akud ja võimalusel ka üks elektrituulik, rääkisid Enefit Taastuvenergia juhatuse liige Innar Kaasik ja Eesti Energia uute energialahenduste juht Alo Kelder eilsel riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, vahendas riigikogu pressiteenistus.



Eesti Energia esindajad märkisid, et Ruhnu kohalik kogukond ja vallavalitsus pooldavad uue terviklahenduse realiseerumist. Praegu toodab Ruhnu elektrit diiselgeneraatoritega, ent eesmärk on luua saarele optimaalne elektritootmislahendus, mis oleks kaasaegne, keskkonnasõbralik, vähendaks elektri tootmiseks kasutatava diisli kogust ning vajadust selle veoks saarele.



“Meie siht ongi toota energiat senisest enam taastuvatest energiaallikatest. Tänaseks on erinevad taastuvelektri tootmistehnoloogiad arenenud nii kaugele, et on olemas mitmes mõttes optimaalsemaid lahendusi kui diislikütus. On elementaarne, et tuleb vähendada diislikütuse kasutamist,“ ütles Kelder.



