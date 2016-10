Uudised

Programmeerimisnädalal saab sukelduda IT-maailma

Neljapäev, 13. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 13. oktoober 2016. Sel nädalal peetakse üleeuroopalist Code Weeki ehk programmeerimisnädalat, mille raames toimub ligi 100 tasuta töötuba üle Eesti. Kuressaares saab osaleda ühes Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) korraldatud töötoas, samuti leiavad tegevused aset ametikoolis.



Neljas üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week toimub 15.–23. oktoobrini. Eesmärk on tutvustada programmeerimist lõbusal ja kaasahaaraval viisil. Eestis koordineerib Code Weeki tegevusi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. “Sellised rahvusvahelised algatused on hea võimalus Euroopas silma paista ja kinnistada Eesti kui digiküsimustes pädeva riigi kuvandit veelgi,“ sõnas HITSA juhatuse liige Ene Koitla.



Eile toimus digiõppe päeva veebiseminar “Salasuhtlus veebis ehk Asjade internet“, kus selgitati lihtsalt ja ülevaatlikult, mida igaüks meist peaks teadma tuleviku uutest suundadest ja kuidas see meid kõiki tegelikult mõjutab.



Nädala juhatab Saaremaal sisse Kuressaare gümnaasiumis sel laupäeval toimuv töötuba “Mille pärast läheksin kooli heameelega?“. Osalema on oodatud 5–20-aastased lapsed ja noored kas või koos vanematega, et robootika, 3D-printimise ja programmeerimise vallas kätt proovida. Kohti on kuni 100 huvilisele, milleks saab registreeruda HITSA kodulehel.



Samalt lehelt leiab kogu nädalaga seotud üritused. Lisaks toimub pea iga päev midagi põnevat ka Kuressaare ametikoolis, mille kohta leiab infot ametikooli Facebooki lehelt.



Üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week on Euroopa Komisjoni algatatud üritusteseeria, mille raames kutsutakse üles kõiki tehnoloogiaharidusest huvitatud ettevõtteid, organisatsioone ja haridusasutusi rääkima programmeerimisest ja korraldama sellega seotud üritusi. “21. sajandil on digioskused hädavajalikud absoluutselt kõigile,“ selgitas Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalse ühtse turu eest vastutav Andrus Ansip.



