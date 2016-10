Uudised

Saarlased ehitavad Saksa tolliametile kolm laeva

Neljapäev, 13. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: BNS Neljapäev, 13. oktoober 2016. Margus Vanaselja. Foto: Irina Mägi / Meie Maa arhiiv Saaremaa laevatootja Baltic Workboats AS ehitab Saksamaa tolliametile kolm 24-meetrist patrull-laeva. Lepingu maksumus on umbes 11 miljonit eurot.



“Tegemist on meie jaoks küllaltki suure tellimusega, kuna Saksa toll on oluline klient meie jaoks strateegiliselt olulise koha peal,” ütles Baltic Workboatsi tegevjuht Margus Vanaselja.



Vanaselja tõi ehitatavate laevade puhul erilisena välja selle, et Saksamaa tolliameti soov oli saada laeva peale heitgaaside puhastussüsteemid.

Baltic Workboats sõlmis laevade ehitamiseks lepingu teisipäeval, teatas firma sotsiaalmeedias. Varem on ettevõte ehitanud kolme miljoni euro eest patrull-laeva ka Belgia tolliametile.



AS-i Baltic Workboats peamiseks tegevusalaks on alumiiniumist töölaevade valmistamine ja turustamine. Ettevõte on suurim alumiiniumist laevade tootja Läänemere regioonis.



Baltic Workboatsi käive oli möödunud aastal 24,2 miljonit eurot, mis on kaheksa protsenti enam kui 2014. aastal; ettevõtte puhaskasum langes veidi ja oli 3,2 miljonit eurot. “Tegemist on meie jaoks küllaltki suure tellimusega, kuna Saksa toll on oluline klient meie jaoks strateegiliselt olulise koha peal,” ütles Baltic Workboatsi tegevjuht Margus Vanaselja.Vanaselja tõi ehitatavate laevade puhul erilisena välja selle, et Saksamaa tolliameti soov oli saada laeva peale heitgaaside puhastussüsteemid.Baltic Workboats sõlmis laevade ehitamiseks lepingu teisipäeval, teatas firma sotsiaalmeedias. Varem on ettevõte ehitanud kolme miljoni euro eest patrull-laeva ka Belgia tolliametile.AS-i Baltic Workboats peamiseks tegevusalaks on alumiiniumist töölaevade valmistamine ja turustamine. Ettevõte on suurim alumiiniumist laevade tootja Läänemere regioonis.Baltic Workboatsi käive oli möödunud aastal 24,2 miljonit eurot, mis on kaheksa protsenti enam kui 2014. aastal; ettevõtte puhaskasum langes veidi ja oli 3,2 miljonit eurot.

Veel artikleid samast teemast »