Gerli Padari laul ei päästnud suurärimeest

Neljapäev, 13. oktoober 2016.



Autor: MM Neljapäev, 13. oktoober 2016. Gerli Padar. Tõendamata jäänud korruptsioonisüüdistused lähevad Viimsi volikogu liikmest suurärimehele, Saaremaalt pärit Märt Vooglaiule ja abivallavanemale Oliver Liidemannile kalliks maksma, kirjutab Eesti Ekspress.



2014. aastal antud intervjuudes teatasid Vooglaid ja Liidemann, et volikogu liige Meelis Saluneem koos mõne teise Viimsi poliitikuga on sooritanud kuritegusid.

Saluneem palkas vandeadvokaat Aivar Pilve ja andis süüdistajad kohtusse.



Vooglaiu ja Liidemanni advokaadid väitsid, et kellegi kurjategijaks liigitamine ega kuritegudega seostamine pole halvustav. Nad tõid tõendiks 2007. aastal Gerli Padari esitatud eurolaulu “Partners in Crime” (“Kuriteokaaslased”).



Tallinna ringkonnakohus pidas näidet kõlbmatuks, sest Saluneeme jaoks oli tema seostamine kuritegudega selgelt halvustav.



Septembri lõpus jõustunud kohtuotsuse kohaselt peavad Vooglaid ja Liidemann maksma Saluneemele valuraha 2000 eurot. Lisaks tuleb neil tasuda rohkem kui 15 000 eurot kohtukulusid.



