UUS! Hotellid kannatasid kahjusid

Kolmapäev, 12. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 12. oktoober 2016. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare hotellid heidavad TS Laevadele ette enne Saaremaa rallit käivitatud negatiivset meediakampaaniat, mistõttu tühistati broneeringuid viimasel hetkel märkimisväärselt rohkem kui eelmistel aastatel.



“Väga palju kahju tegid TS Laevade paanikat külvavad avaldused “sajandi tormi” peatsest tulekust ja soovitused, millest iga mõtlev inimene võis välja lugeda, et kui te ei taha kuus tundi sadamas oodata, siis tulge neljapäeval ja minge tagasi laupäeva öösel või kõige parem, kui te üldse ei tule,” pahandas Johan Spa hotelli haldava firma AS Johan GTJ juhatuse liige Johan Lõuk.



Ent nädalavahetus endaga praamijärjekordi ei toonud ja ka tuule pärast ei jäänud laevaliiklus seisma.



“Võin kinnitada, et tulles ise laupäeva pärastlõunal Tallinnast, oli sadamas üllatavalt rahulik – puudusid nii palavalt oodatud tormituuled, kuid kahjuks ka inimesed,” tõdes Lõuk.



Johan Spa hotelli omanik Geidi Lõuk võtab TS Laevade edastatud teateid kui laevafirma enda naha päästmist.



“Nad ise väljusid küll olukorrast võitjana, sest järjekordi ei olnud, aga paljudel Saaremaa ettevõtjatel jäi tulu saamata,” nentis Lõuk.



“Kolmapäeval ei saa ju teha pressis avaldusi, et reedel tuleb väga vilets ilm ja ärge Saaremaale sõitke, sõitke neljapäeval ning sõitke laupäeval ära. Pressiteade, mis tehti, oli igatepidi väär,” lisas ta.



Lõuk leiab, et TS Laevad oleks pidanud olema eelhoiatuse osas nii-öelda pehmem.



Mitte ainult Johan Spa ei ole nördinud, vaid ka teised majutusettevõtted.



Saaremaa spaahotelle Rüütli ja Meri haldava AS-i Kuressaare Sanatoorium juhatuse esimees Toivo Ast on sama meelt, et enne eelmist nädalavahetust alanud negatiivne infokära mõjutas kõiki.



“Asi pole valitsuse otsuses. Küsimus on selles, mida teha, et poleks järjekordi ja mahuks ära. Turismibussid ei mahu praamile. Kui palgivedu käib päeval ja praamid on enamasti reisijate veoks, siis pole see normaalne. Need reisijad, kes tulevad hotellidesse, ei sõida ju öösel bussiga,” kurtis Ast.



Inimesed esmajärjekorras



Spaahotelli klient saabub enamasti kindlal kellaajal, sest tal on spaas protseduurid broneeritud. Kliendid, kes jäid Saaremaa spaadesse tulemata, läksid Pärnusse ja Haapsallu. Need, kes siia jõudsidki, lahkusid juba laupäeval, kartuses, et ei saa praamile.



“TS Laevad ei saa rohkem midagi vedada ega peale panna. Küsimus on riiklikus tellimuses. Inimesed, elusloomad ja toiduained on number üks. Kui tegemist pole rikneva kaubaga, võiks nende vedu toimuda lisareisidega öösel,” pakkus Ast omaltpoolt välja.



Tema sõnul saavad isegi eestlased, kes ei ole Saaremaaga seotud, e-piletite müügist niimoodi aru, et kui pileteid sealt saada ei ole, ongi kõik broneeritud, kuid tegelikult on ka ootejärjekorrast võimalik siiski praamile jõuda.



“Lätlane küsib minu käest, kas ma pean nii kaua ootama, kuni jää peale tuleb, et saaks Saaremaale. On see normaalne?” küsis Ast, kelle meelest on teavitustöö jäänud kesiseks.



Kapten võttis riski



Nädalavahetuse ilm kujunes väga heitlikuks. Ilmateenistus andis saartele esimese kategooria tormihoiatuse.



“Tormi, tugeva tuule ja muutliku ilma tõttu oli laevaliiklus häiritud. Kaptenid tegid otsuseid igal konkreetsel ajahetkel,” ütles Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.



TS Laevad jagas operatiivselt infot nii oma veebileheküljel praamid.ee kui ka Facebookis. Olulisemaid teateid levitati ka kohalikele ja üleriigilistele meediakanalitele.



Parvlaeva Ionas kapten hindas olukorda ning andis teatud hetkel ilmateenistuse prognoosile ja reaalsetele ilmaoludele tuginedes hoiatuse, et parvlaev Ionas võib tuule tõttu seisma jääda.



“Siiski võttis kapten riski ja läks merele, teades, et on palju Saaremaale sõita soovijaid. Parvlaev Hiiumaa oli laevaliiklust teenindamas terve nädalavahetuse,” selgitas Arro.



TS Laevad jagas kogu aeg infot, milline tegelik olukord on ja see olnud ka klientide soov.



Kaebajaid oleks ikka olnud



Teatud hetkedel osutus risk väga suureks, et osa Ionase reise võib ära jääda, millest TS Laevad pidas vajalikuks hoiatada.



“Nädal enne heitsid reisijad ette, et miks ei hoiatata, kui on oht, et reisid võivad ära jääda. Kui nüüd oleks vastupidi olnud, et tegelikult ka oleks mõni reis ära jäänud, siis oleks olnud vastupidiseid kaebajaid, et miks te ette ei hoiatanud, et reisid võivad ära jääda ning sadamates tuleb pikalt oodata,” arvas Sirle Arro.



TS Laevade hinnangul ei olnud tegemist sugugi mitte paanika külvamisega, vaid pigem info andmisega reaalsest olukorrast.



“Kommunikatsioonis on alati nii, et kellegi jaoks on seda liiga palju ja kellegi jaoks liiga vähe,” nentis Arro.



