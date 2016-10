Uudised

Ametikool ekspordib kutsekeskharidust

Neljapäev, 13. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 13. oktoober 2016. Saare maakond on üle-eestilises mõttes kutsekeskhariduse eksportija ehk siia tuleb Kuressaare ametikooli (KAK) teabejuhi Taavi Tuisu andmetel põhikoolijärgsetele keskharidus-ja-amet-korraga erialadele õppima mitu korda rohkem noori kui maakonnast välja läheb.



“Eelmisel õppeaastal õppis KAK-is 85 teistest Eesti maakondadest pärit noort. Märkimisväärne on ka see, et kodumaakonda keskharidust omandama jääjate osakaal on Saare maakonnas Eesti kõrgeim ja mujale minejate arv kõige väiksem,” tõdes Tuisk.



Kõige populaarsemad erialad on tänavu disain ja käsitöö ning turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus vastavalt 160 ja 170 õppuriga.



Müüdid tuleb murda



Mujalt tulnud noori tõmbab endiselt ka väikelaevaehitus. “Üheksale kohalikule lisandus sel sügisel seitse õppijat Harju, Pärnu-, Tartu-, Rapla- ja Võrumaalt,” märkis Tuisk. Tegu on erialaga, mida Eestis õpetab ainult Kuressaare ametikool.



Samuti on atraktiivsed disainierialad, kus tänavu tuli väljastpoolt 11 noort õppima stilisti või liikuva graafika kujundaja eriala. Siiski tõdeb Tuisk, et võrreldes teiste Euroopa riikidega on meil kutsehariduse omandanute osakaal oluliselt väiksem.



“Ametikooli tullakse ka aasta-paar pärast põhikooli lõppu, kui vahepeal on käidud mujal õppimas. Selliseid noori on tänavu ligi kolmandik esmakursuslastest,” rääkis teabejuht.



Olukord, et noormehed valivad pärast põhikooli lõpetamist edasiõppimiseks ametikooli rohkem kui neiud, on Tuisu sõnul ammu teada.



“Meil on kavas neidudele sobivate erialade valiku laiendamine. Konkreetselt on plaanis saada järgmiseks suveks valmis ning Tallinnas kooskõlastus juuksuri kutsekeskhariduse õppekavale,” selgitas ta.



