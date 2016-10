Uudised

UUS! Varuplaan: kui riigi laevad jaanuariks ei jõua, renditakse trahviraha eest uued

Kolmapäev, 12. oktoober 2016.



Valdo Kalm. FOTO: Delfi Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul oli laevaliiklus tagatud 1. oktoobril ning see saab olema tagatud ka edaspidi.



„Varuplaan asenduslaevadega on meil kokku lepitud vähemalt aasta lõpuni ja selleks ajaks soovime ära tuua kaks uutest parvlaevadest. Parvlaevaliiklus mandri ja suursaarte vahel saab olema tagatud ka alates jaanuarist – loodetavasti juba uute parvlaevade abil. Kui tõesti peaks juhtuma, et üks või mõlemad uutes laevadest ei jõua ka jaanuari alguseks Eestisse, siis rendime tehastelt saadavate trahvide eest asenduslaevad. Juba täna katavad tehaste makstavad trahvid valdavalt asenduslaevade kulud. Seega olgu ümber lükatud jutt, et saarte vahele jääb sõitma vaid kaks laeva,“ sõnas Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.



„Mõistame, et kõik elavad meie tegemistele kaasa ja hindame seda. Oleme ise avatud ning püüame pidevalt huvilistele vastata, sest teame, et teema on põnev ja küsimusi olnud palju. Uuel meeskonnal on tulnud ümber lükata näiteks pressiteateid, et uutel laevadel on vanad mootorid. On tulnud kinnitada, et ikka 1.oktoobrit laevad sõidavad ja inimesed saavad veetud ja piletid müüdud. On tulnud kinnitada, et senise vedajaga on meil hea partnerlus ja ka see toimib ladusalt, hindame ka seda. Uued laevad on tehastes valmimas, nende vastuvõtmine sõltub tehaste pingutustest ja meie soovidest tagada laevade kvaliteet. Võimaldame kindlasti Eesti ajakirjanikel lähiajal minna laevadega tutvuma. Tallinna Sadam tajub oma ülesannet ning koostöös oma partneritega, ministeeriumi, laevaomanikega ja meeskonnaga tagame inimeste teenindamise iga võimaliku stsenaariumi puhul,“ kinnitas Kalm.



