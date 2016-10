Uudised

AINULT MEIE MAAS: Üürike tähelend - EKRE Kuressaare osakonna juht Mik Mölder saab sule sappa

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson, Sigrid Osa Teisipäev, 11. oktoober 2016. EKRE Kuressaare osakonna juht Mik Mölder tunnistas, et hindas ennast üle ja oskused jäid napiks. FOTO: Valmar Voolaid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Saaremaa ringkonna juhatus tõstatab oma järgmisel koosolekul Kuressaare osakonna juhi Mik Möldri väljavahetamise.



EKRE Saaremaa ringkonna juhatus pidas juuli keskel Kuressaares avatud koosoleku, kus otsustati moodustada Kuressaare osakond, mille juhiks valiti Mik Mölder.



“Miku puhul on tegemist haruldase energiaga, mida peab küll suunama, kuid mille kasutamata jätmine oleks kohutav raiskamine,” põhjendas EKRE Saaremaa ringkonna esimees Maria Kaljuste toona juhi valikut, lisades, et noore mehe süda on õige koha peal.



“Me ei vaata täpselt inimese minevikku, kust ta tuleb, kes on tema ema või isa. Kui inimene tahab midagi teha, siis peab ta võimaluse saama,” sõnas Kaljuste.



Praeguseks on aga olukord muutunud ning Meie Maani jõudnud info kohaselt on EKRE Saaremaa ringkonna juhatusel plaanis Kuressaare osakonna juht välja vahetada. Ka Kaljuste leidis, et Kuressaare osakond praegu väga aktiivselt ei tööta.



Struktuur paigutatakse ringi



“Struktuurid tuleb ümber vaadata. Samas täidab osakond oma põhifunktsioonid ära. Meil on oma kontor, kust saab alati kellegi kätte, avaldusi täita ja kirju jätta,” ütles Kaljuste.



Ta kinnitas, et novembri esimestel päevadel tuleb kokku EKRE Saaremaa ringkonna korraline juhatuse koosolek, millel osalevad ka Kuressaare osakonna juhatuse liikmed ja kus tõenäoliselt osakonna struktuur paigutatakse ringi ning vahetatakse välja osakonna juht Mik Mölder.



“Ta on passiivne. Käis välja hulga lubadusi. Silmad tal särasid. Andsime talle võimaluse, kuid ta ei ole end õigustanud. Juhatus otsustab, kuidas ta need asjad teeb, järgmisel koosolekul,” lubas Maria Kaljuste.



Ülejäänud Kuressaare osakonna juhatus ja aseesimees töötavat tema sõnul aktiivselt. “Tahan aktiivse osavõtuga üritust, kuid selle koha pealt on asi nõrk,” tõdes EKRE Saaremaa ringkonna juht.



Kui Mik Mölder tõesti osakonna juhi kohalt maha võetakse, jääb ta osakonna juhatusse siiski edasi. “Tema positsioon muutub. Vaatame siis, kui aeg käes,” täpsustas Kaljuste.



Üht-teist võiks ette heita



EKRE Saaremaa ringkonna juhatuse liige Alexander Pupart leidis, et praegune Kuressaare osakonna juht on Eestis üks nooremaid ja kuigi üht-teist võiks ette heita, siis püütakse Mik Möldrit koolitada ja kasvatada. Puparti sõnul on seda parem, mida rohkemaid inimesi poliitika huvitab.



“Eks meil on ka nii ja naa, aga põhiline on, et saame ikkagi enam-vähem hakkama,” sõnas Pupart. Ta arvas, et mida rohkem vaieldakse ja võideldakse omavahel, seda parem on igal pool mujal.



EKRE Saaremaa ringkonna juhatuse liige Annely Laid Verlin ei soovinud öelda, kuidas ta Kuressaare osakonna juhi Mik Möldri tööga rahul on.



“Mina pigem ei kommenteeriks seda,” ütles Verlin. Küsimise peale, milline on tema isiklik seisukoht, kostis naine, et tema arvamus ei pruugi ühtida teiste arvamustega ja ta ei riski teemat kommenteerida.



Hindas ennast üle



EKRE Kuressaare osakonna praegune juht Mik Mölder möönis, et hindas end natuke üle. “Tahtsin proovida ja ennast tõestada, aga aega ei jagunud ning oskused jäid napiks. Loodame, et uueks juhiks saab sama aktiivne, kuid oskuste poolest tugevam isik,” lausus Mölder.



Ta lubas EKRE-s edasi olla ning teha tööd samasuguse vaimustusega. “Kes teab, ehk minu võimalus veel tuleb,” lisas Mölder.



EKRE on võtnud plaani Saare maakond osakondadega katta. 7. oktoobril toimus Karja mõisas erakonna Leisi osakonna moodustamise koosolek.

