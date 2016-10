Uudised

Ühinemine rahvast ei kõneta

Kolmapäev, 12. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 12. oktoober 2016. Meenutuseks: 2014. aasta maikuus peeti Sauvere Peetri talus rahvakoosolekut toona veel paberil olnud Lääne-Saare valla loomiseks. FOTO: Sigrid Osa Käimas on ühinemisläbirääkimiste rahvakoosolekud, kus oodatakse kohalikke inimesi kaasa rääkima ja ettepanekuid tegema.



Eelmisel nädalal toimusid koosolekud kuues vallas, sel esmaspäeval pakuti kokkusaamise võimalust Lääne-Saare vallamajas ja Aste klubis, eile oodati rahvast Laimjalas, täna Valjalas ja homme Kuressaares, laupäeval toimub rahvakoosolek Kärlal ja Lümandas.



See tähendab, et iga vald on andnud oma inimestele võimaluse arvamust avaldada. Kusjuures Lääne-Saare vald tegi neli ja Orissaare kaks koosolekut – Orissaares ja Tagaverel.



Paraku ei ole seda võimalust eriti agaralt kasutatud. Näiteks oli Lääne-Saare vallamajas ja Astes kohal seitse ühinemisläbirääkimiste tutvustajat, aga kuulajaid oli linnas kaks ja Astes poole vähem ehk üks.



“Olen kõigil rahvakoosolekutel käinud. Ei oska öelda, miks Lääne-Saare vallas nii vähe asja vastu huvi tunti, see paneb tõepoolest imestama. Võibolla seal, kus ühinemine on juba korra läbi viidud, on teada, mis see kaasa toob ja enam huvi tundma ei tulda. Mujal on olnud rohkem rahvast. Mustjalas oli umbes 25 inimest ja mujal on olnud natuke üle kümne,” rääkis maavalitsuse ühinemisnõunik Taavi Kurisoo.



Rahvakoosolekutest rääkides kinnitas Kurisoo, et see on üldine praktika ühinemisläbirääkimiste juures, et lepingut tutvustatakse rahvale koosolekutel.

“See ei ole otseselt kohustus, aga see on hea tava ja kõik leidsid, et seda peaks kindlasti tegema. Kõik vallad ise organiseerivad ja mind on kutsutud selgitusi jagama,” lisas Kurisoo.



Kuna praegu on veel periood, kus ühinemiseks nõusolekut pole antud, vaid alles räägitakse läbi, siis on just õige aeg oma arvamusi ja ettepanekuid välja öelda.



“Otsus, kas ühineda või mitte, tehakse praeguse seisuga novembri lõpus ja volikogud peavad need otsused tegema. Rahvakoosolekud on hea võimalus küsimusi esitada. Näiteks Orissaares oli rohkem juttu Ida-Saare vallast, Mustjalas tunti huvi ühendvalla üldise korralduse vastu. Kõikjal on küsitud osavalla õiguste kohta, aga ka üldse kohaliku demokraatia kohta,” nimetas Kurisoo ja kutsus veel kõiki osalema.



Rahvas on väsinud



Läbirääkimiste juhtkomisjoni liige ja Nasva külavanem Andres Tinno on oma valla rahvakoosolekutel kohal olnud, ühinemiskava tutvustanud ja väga ei imesta, et rahvast napib.



“Ma arvan, et inimesed on väsinud sellest, sest kaks aastat on seda käiatud ja nüüd inimesed lihtsalt ootavad, mis juhtub. Suures osas tuleb vabatahtlik sunniviisiline liitmine, kus väikestel valdadel pole pääsu. Lääne-Saare vald võiks öelda, et meil pole seda vaja, aga samas oleme seisnud kogu aeg selle eest, et oleks üks suur vald. Tänased probleemid on kõik sellest, et 10–15 aastat pole Saaremaad ühtselt juhitud,” arutles Tinno.



Tinno rõhutas, et nüüd on ettepanekute ja mõtete avaldamise aeg või kui kellelgi on jäänud midagi arusaamatuks, tasuks kohale tulla.



“Kunagi ei tea, milliselt koosolekult võib väga hea ja oluline ettepanek tulla. On asju, mida pole ühinemislepingus küll kirjas ja ühinemine lihtsalt vormistatakse ära, aga ettevalmistus kestab veel vähemalt aasta aega, nii et kõik need teemad, mis inimest muretsema panevad, võiksid jõuda lauale ettevalmistusperioodi jooksul,” ärgitab Tinno.



Lääne-Saare on selle protsessi korra läbi teinud. Tinno meelest on asi paremaks läinud ja nüüd oleks seda kogu Saaremaale vaja.

Ettepanekuid saab esitada veel 18. oktoobrini. Eelmisel nädalal toimusid koosolekud kuues vallas, sel esmaspäeval pakuti kokkusaamise võimalust Lääne-Saare vallamajas ja Aste klubis, eile oodati rahvast Laimjalas, täna Valjalas ja homme Kuressaares, laupäeval toimub rahvakoosolek Kärlal ja Lümandas.See tähendab, et iga vald on andnud oma inimestele võimaluse arvamust avaldada. Kusjuures Lääne-Saare vald tegi neli ja Orissaare kaks koosolekut – Orissaares ja Tagaverel.Paraku ei ole seda võimalust eriti agaralt kasutatud. Näiteks oli Lääne-Saare vallamajas ja Astes kohal seitse ühinemisläbirääkimiste tutvustajat, aga kuulajaid oli linnas kaks ja Astes poole vähem ehk üks.“Olen kõigil rahvakoosolekutel käinud. Ei oska öelda, miks Lääne-Saare vallas nii vähe asja vastu huvi tunti, see paneb tõepoolest imestama. Võibolla seal, kus ühinemine on juba korra läbi viidud, on teada, mis see kaasa toob ja enam huvi tundma ei tulda. Mujal on olnud rohkem rahvast. Mustjalas oli umbes 25 inimest ja mujal on olnud natuke üle kümne,” rääkis maavalitsuse ühinemisnõunik Taavi Kurisoo.Rahvakoosolekutest rääkides kinnitas Kurisoo, et see on üldine praktika ühinemisläbirääkimiste juures, et lepingut tutvustatakse rahvale koosolekutel.“See ei ole otseselt kohustus, aga see on hea tava ja kõik leidsid, et seda peaks kindlasti tegema. Kõik vallad ise organiseerivad ja mind on kutsutud selgitusi jagama,” lisas Kurisoo.Kuna praegu on veel periood, kus ühinemiseks nõusolekut pole antud, vaid alles räägitakse läbi, siis on just õige aeg oma arvamusi ja ettepanekuid välja öelda.“Otsus, kas ühineda või mitte, tehakse praeguse seisuga novembri lõpus ja volikogud peavad need otsused tegema. Rahvakoosolekud on hea võimalus küsimusi esitada. Näiteks Orissaares oli rohkem juttu Ida-Saare vallast, Mustjalas tunti huvi ühendvalla üldise korralduse vastu. Kõikjal on küsitud osavalla õiguste kohta, aga ka üldse kohaliku demokraatia kohta,” nimetas Kurisoo ja kutsus veel kõiki osalema.Läbirääkimiste juhtkomisjoni liige ja Nasva külavanem Andres Tinno on oma valla rahvakoosolekutel kohal olnud, ühinemiskava tutvustanud ja väga ei imesta, et rahvast napib.“Ma arvan, et inimesed on väsinud sellest, sest kaks aastat on seda käiatud ja nüüd inimesed lihtsalt ootavad, mis juhtub. Suures osas tuleb vabatahtlik sunniviisiline liitmine, kus väikestel valdadel pole pääsu. Lääne-Saare vald võiks öelda, et meil pole seda vaja, aga samas oleme seisnud kogu aeg selle eest, et oleks üks suur vald. Tänased probleemid on kõik sellest, et 10–15 aastat pole Saaremaad ühtselt juhitud,” arutles Tinno.Tinno rõhutas, et nüüd on ettepanekute ja mõtete avaldamise aeg või kui kellelgi on jäänud midagi arusaamatuks, tasuks kohale tulla.“Kunagi ei tea, milliselt koosolekult võib väga hea ja oluline ettepanek tulla. On asju, mida pole ühinemislepingus küll kirjas ja ühinemine lihtsalt vormistatakse ära, aga ettevalmistus kestab veel vähemalt aasta aega, nii et kõik need teemad, mis inimest muretsema panevad, võiksid jõuda lauale ettevalmistusperioodi jooksul,” ärgitab Tinno.Lääne-Saare on selle protsessi korra läbi teinud. Tinno meelest on asi paremaks läinud ja nüüd oleks seda kogu Saaremaale vaja.Ettepanekuid saab esitada veel 18. oktoobrini.

Veel artikleid samast teemast »