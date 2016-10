Uudised

Michal kutsus saarlasest investori silla töögruppi

Kolmapäev, 12. oktoober 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 12. oktoober 2016. Raivo Hein. FOTO: Delfi Ettevõtja ja investor Raivo Hein rääkis intervjuus Äripäevale, et minister Kristen Michal kutsus ta Saaremaa silda plaanivasse töögruppi.



Augusti alguses kirjutas Hein oma Äripäevas ilmunud arvamusloos, et riik võtaks ennast lõpuks ometi kokku ja ehitaks valmis Saaremaa silla.



“80 km Helsingi-Tallinna tunneliprojekt on tõsiselt laual kahekümne miljardi suuruse hinnasildiga. Umbes 400 miljonit maksvast ja 5–6 km pikkusest Suure väina sillast ei räägi enam keegi. Tehniliselt ei midagi märkimisväärset, projekt üle kolmekümne aasta TTÜ sillameeste tehtud, teostatav suhteliselt lühikese aja jooksul, ilmselt suuresti euroliidu rahaga,” kirjutas Hein.



Natuke vähem kui kaks kuud hiljem trehvasid majandusminister Kristen Michal ja Raivo Hein Eesti suurimal majanduskonverentsil Äriplaan 2017 ning esimene kutsus teise Saaremaa silda kavandavasse töögruppi. “Lähen ja kuulan,” lubas Hein.



“Ministrile meeldib väga ka Helsingi tunneli idee, aga ma ei näinud mitte kuskil infrainvesteeringut Saaremaa silda. Kui praamid ei jõua kohalegi, siis miks me ei tee silda?”



Helisingi tunnel on rohkem ikka soomlaste mure. Meile tuleb Rail Baltic, seega teekond Euroopasse on olemas. Soomlastel seda ei ole, seega neil on tunnelit rohkem vaja kui meil. Miks on Saaremaa või Hiiumaa inimesed viletsamas olukorras kui Tartu poolt liikujad Tallinnasse? Riik peaks andma ja looma võrdsed võimalused. Kui ta ise ei suuda neid teha, siis andku need valdkonnad ärimeeste kätte, nad teevad ära.



Küsimusele, kas Hein olekski potentsiaalne ärimees, kes mandri ja Saaremaa vahele silda ehitama hakkab, vastas mees, et loomulikult.



"Näiteks riigi seisukohalt, mis oleks parim variant, kui riik ehitaks silla valmis ning raha tuleks enamikus Euroopa struktuurifondidest? Omavahendeid on meil küll ja küll. Me näeme, kuidas katsetatakse Estonian Airi ja veel kümneid asju, kuidas läheb kümneid miljoneid eurosid sinna, kuhu nad ei peaks minema," arutles Hein.

