Uudised

Tallinna Sadam eelistas poolakaid soomlastele

Kolmapäev, 12. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Kolmapäev, 12. oktoober 2016. Heikki Pöntynen. Türgi Sefine ja Gdanski Remontowaga koos Tallinna Sadama uute parvlaevade ehitajaks konkureerinud Soome Rauma laevatehas pakkus omal ajal poolakatega võrdväärset hinda, sest tühjana seisvasse dokki oli hädasti tellimusi vaja, kirjutab Ärileht.



Nüüd on Rauma tellimusraamat Soome kaitseväe uute laevade ja teiste tellimustega lähiaastateks täis.



Soome ärimeeste oma ettevõte Rauma Marine Constructions (RMC) tehase juht Heikki Pöntynen (pildil) ütles, et parvlaevade ehitamise konkursil pakuti poolakatega samaväärset hinda.



“Pakkumused ei olnud otse võrreldavad, sest sisaldasid erinevaid elemente,” ütles Pöntynen. “Saab aga öelda, et RMC pakkumus oli Remontowa omaga võrreldes väga konkurentsivõimeline, kui vaadata kogumaksumust ja ka seda, kuidas on täidetud kvaliteedinõudmised parvlaevadele.”



Tallinna Sadama toonane juhtkond eelistas aga poolakate pakkumist, mis sest, et Remontowal olid parasjagu käed-jalad teiste tellimustega tööd täis ning Rauma seisis jõude.



Nüüd, kaks aastat hiljem on Rauma tellimustega koormatud, vahendas Soome rahvusringhääling Yle. Seni hoidis dokk end vee peal parvlaevade ja jäämurdjate ümberehituste ja hooldustöödega; muu hulgas oli Raumas aastavahetusel ümberehitustöödel Tallinki Silja Serenade ja Silja Symphony.



Uuest aastast algab esimese uue laeva ehitus, kui Taani firmale Mols-Linien ehitatakse 158-meetrine ja 68 miljonit eurot maksev reisiparvlaev. Nüüd on Rauma tellimusraamat Soome kaitseväe uute laevade ja teiste tellimustega lähiaastateks täis.Soome ärimeeste oma ettevõte Rauma Marine Constructions (RMC) tehase juht Heikki Pöntynen (pildil) ütles, et parvlaevade ehitamise konkursil pakuti poolakatega samaväärset hinda.“Pakkumused ei olnud otse võrreldavad, sest sisaldasid erinevaid elemente,” ütles Pöntynen. “Saab aga öelda, et RMC pakkumus oli Remontowa omaga võrreldes väga konkurentsivõimeline, kui vaadata kogumaksumust ja ka seda, kuidas on täidetud kvaliteedinõudmised parvlaevadele.”Tallinna Sadama toonane juhtkond eelistas aga poolakate pakkumist, mis sest, et Remontowal olid parasjagu käed-jalad teiste tellimustega tööd täis ning Rauma seisis jõude.Nüüd, kaks aastat hiljem on Rauma tellimustega koormatud, vahendas Soome rahvusringhääling Yle. Seni hoidis dokk end vee peal parvlaevade ja jäämurdjate ümberehituste ja hooldustöödega; muu hulgas oli Raumas aastavahetusel ümberehitustöödel Tallinki Silja Serenade ja Silja Symphony.Uuest aastast algab esimese uue laeva ehitus, kui Taani firmale Mols-Linien ehitatakse 158-meetrine ja 68 miljonit eurot maksev reisiparvlaev.

Veel artikleid samast teemast »