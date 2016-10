Uudised

Ranitsad normi piires

Kolmapäev, 12. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 12. oktoober 2016. 9.b klassi õpilane Grete Milpak pani kirja huvijuht Piret Seema ja klassiõde Stella Stepanovi (paremal) kaalutud tulemused. FOTO: Valmar Voolaid Selle nädala jooksul kaalutakse Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕL) eestvedamisel juba kolmandat korda mitmetes koolides üle Eesti algklassiõpilaste koolikotte. Kotte kaalutakse ka Kuressaare Vanalinna koolis (KVK).



Õpilaste ranitsate raskus mõjutab nende rühti juba varakult ja võib tekitada pikemaajalisi tüsistusi. EÕL esindajate arvates oleks kõige õigem varakult koormust vähendada ja anda võimalus hoida kooliasju klassiruumides.



KVK-s viisid aktsiooni koos huvijuht Piret Seemaga läbi kooli õpilasesinduse liikmed Grete Milpak, Stella Stepanov ja Otto Kokk. Eile kaaluti ära 1.a ja 2.a klassi õpilaste ranitsad – kokku 30 kotti. Täna kaalutakse 3.a ja 4.a koormad ning homme valitakse ülejäänud algklasside hulgast välja veel üks klass.

KVK 9.b klassi õpilane ja EÕL liige Stella Stepanov selgitas, et KVK on selle aasta valikus, kuna tema on värske EÕL liige. “Oleneb sellest, mis koolides liidu liikmed käivad ja mis koolilt luba saadakse.”



Stella andmetel võivad 1.–3. klassi õpilaste koolikotid kaaluda kuni 3 kg, 4.–6. klassis 3,5 kg ja 7.–9. klassis 4,5 kg. Esimesel korral, kui 2014. aastal aktsioon läbi viidi, kaalusid algklasside ranitsad keskmiselt 3,6 kg. Umbes 3200-st kaalutud kotist ületasid lubatut 65 protsenti. Eelmisel aastal oli see number 60 protsenti.



Neli kotti liiga rasked



Kaalumist alustati 2.a klassist ning silmanähtavalt olid lapsed elevil delegatsiooni saabumise ja tegevuse üle. Kõige raskem kott kaalus 3,8 kg, mille kohta ranitsa omanik ütles, et tal on nahast kott, mis võis seda raskemaks teha. Lubatud kaalu ületasid klassis nelja lapse kotid.



Klassijuhataja Tiiu Murd ütles, et tema jättis kaalumise lastele üllatuseks. “Ütlesin vaid, et tunni lõpus on oodata külalisi ja käskisin neil kotid kokku pakkida,” lisas ta.



Tulemuse üle oli õpetajal hea meel. “Olen rahul – suurem osa kotte ju mahtus piiridesse ära. Osa koolikotte on juba ise raskemad,” tõdes ta.



Peale kohustuslike asjade on Murru sõnul lastel kõige enam kaasas veepudelid, puuviljad ja mänguasjad. “Sel aastal on mänguasju vähem olnud, esimeses klassis kanti neid rohkem kaasas.”



Gregor kinnitas, et tema meelest ei ole kott ühelgi päeval raske, on vaid siis, kui ta peab umbes 2 km vanaema juurde jalutama. Üldiselt peab ta koolikotti keskmiselt raskeks.



Miia Maria arvas aga, et tema kott on kerge. Ka tema ei osanud välja tuua, mis päeviti ranits raskem on, aga tavaliselt on tal peale kohustuslike asjade ikka kaasas paar õuna.



Järgmisena asuti uurima, kui rasked on 1.a klassi laste koolikotid. Kõige kergem kaalus 1,2 kg ja raskeim 4 kg. Ülekaalulisi ranitsaid tuvastati kolm. Seejärel uuris klassijuhataja Kadi Tänav Tänak, mis sel poisil siis kaasas on. Põnevust tekitas see ka lastes ning õpetaja näitas kõigile, et ülekaal tuli õpikutest, mida võiks hoopis kooli jätta.



Ka Tänav Tänak oli tulemusega rahul. “Nad oskavad valikuid teha, mida kaasas kanda, ja mul on selle üle ainult hea meel. Vahel on neil aga väledad jalad, kui midagi on maha jäänud,” selgitas ta lõbusalt.



Oskar ütles, et tema meelest koolikott ei ole eriti raske, sest ta kasutab võimalust asju kooli jätta. Raskeim on see aga esmaspäeviti. “Vahel võtan vahetunni ajaks mänguasju kaasa,” vastas ta küsimusele, mis tal kotis veel leidub.



