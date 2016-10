Uudised

Puudega inimeste ühistranspordi ümber tekkinud segadused

Kolmapäev, 12. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 12. oktoober 2016. SPIK juhataja Veronika Allas. FOTO: Tambet Allik Käesoleval aastal käivitunud puudega inimeste tööhõive reform on kaasa toonud puudega isikute suurenenud aktiivsuse, hõlmates ka erinevate transporditeenuste kasutamist. Saaremaa Puuetega Inimeste Koja (SPIK) töötajate kõrvu on hakanud jõudma mõningaid sõidusoodustusega seotud inimestele ebameeldivusi tekitanud olukordi.



SPIK juhataja Veronika Allas ütles, et temani on jõudnud mitmel korral info, et puudega inimestele ei ole tahetud bussis sooduspiletit või ette nähtud tasuta sõiduõigust anda, sellest hoolimata, et ette oli näidata vastav dokument.



“Inimesel on dokument kaasas, ta näitab seda bussijuhile ja siis hakkab seltskonna ees poleemika pihta: kas oled ikka puudega ja kus see kirjas on, et sul selline õigus üldse on?“ kirjeldas Veronika Allas klientidega juhtunut.

Ta imestas, kuidas on bussijuhil õigus visuaalselt hinnata, kas ja kui sügav puue inimesel on. “Ei noh, kas kõik on meil siis meditsiinilise haridusega?“ lausus ta õlgu kehitades. Oma sõnul on ta maakonnas tegutsevatele bussifirmadele saatnud e-kirja, milles rõhutab, et seadus näeb ette võimaldada vastava dokumendi ettenäitamisel inimesele kas soodushinda või tasuta piletit.



Bussifirmad pole kuulnud



OÜ Atko Liinide Saaremaa osakonna esindaja Sille Lepp-Maas kinnitas, et nende poole ei ole selle teemaga pöördutud. “On selge, et kui dokument on välja antud, siis bussijuht ei vaata, kas inimene näeb või ei näe, kuuleb või ei kuule – kui tal on vastav paber, peab inimene bussi peale saama ja kogu lugu,“ rõhutas ta, lisades, et on teema kerkimise üle väga üllatunud. Ta ei mõista, miks pole probleemiga esmalt bussifirmade poole pöördutud.



AS-i GoBus Saaremaa osakonna juhataja Enn Randmaa kinnitas samuti, et temani ei ole jõudnud info eelmainitud erimeelsustest. Samas ütles ta, et puudega inimeste soodustusi tema teada maakonnas väga palju pole. “See on selge, et bussijuht peab selgitusi küsima,“ arvas ta.



Selle peale, et kui dokument on ette näidatud, ei tohiks ju enam küsimust tekkida, vastas Randmaa, et puudega inimestega on teinekord probleeme, aga tema ei oska seda teemat kommenteerida.



Eestis jõustus tööhõivereform 2012. aasta aprillis, kus artiklis 27 on rõhutatud: “Osalisriigid tunnistavad puudega inimeste õigust tööle teistega võrdsetel alustel; see hõlmab õigust teenida elatist vabalt valitud või tööturul vastu võetud töökohal ning õigust puudega inimestele avatud, kaasavale ja juurdepääsetavale töökeskkonnale.“



Iga sõidusoodustuse saaja kannab kaasas ekspertiisarsti poolt väljastatud dokumenti, kus on kirjas sõidusoodustuse põhjendus. “SPIK-ini jõudnud väited, et transpordivahendi juhil on õigus hinnata visuaalselt inimese vajadust sõidusoodustusele on täiesti väärad, kuna sellise põhjendamatu ja ebapädeva hindamisega kahjustab transpordivahendi juht oma ettevõtte väärikust ja mainet,“ võttis Allas teema kokku.



***



2015. a veebruaris jõustunud ühistranspordiseaduse sõidusoodustused

§ 32. Sõidusoodustus ja selle olemasolu tõendamine

(1) Sõidusoodustus on teatava kategooria sõitjale seadusega või seaduse alusel kehtestatud korras antud õigus:

1) sõita ühissõidukis tasuta või osalise tasu eest;

2) sõita ühissõidukis täishinna eest ning saada enne või pärast sõitu osalist või täielikku rahalist hüvitist.

(3) Isiku puudest tuleneva sõidusoodustuse olemasolu saab tõendada vaid:

1) riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistusega, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;

2) puudega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardiga;

3) raske nägemispuudega isiku puhul sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendiga.

§ 34. Tasuta sõit riigisisesel liiniveol



