Uudised

Kristiina Õun sai nelja häälega volikokku

Kolmapäev, 12. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 12. oktoober 2016. Kristiina Õun. FOTO: Valmar Voolaid Pöide vallavolikogu valimiskomisjon kinnitas volikogust lahkunud Koit Kelderi asemele alates 10. oktoobrist asendusliikmeks Kristiina Õuna (35).



Õun teatas oma avalduses valimiskomisjonile, et on nõus asuma täitma Pöide vallavolikogu liikme kohustusi. 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimistel kogus valimisliidus Oma Vald kandideerinud Kristiina Õun (pildil) neli häält.



“Enda jaoks natuke kaheldav otsus, aga nõustusin. Tahan valla arengus kaasa rääkida ning arendada kohalikku ettevõtlust. Tegemist ei ole ainult enda huviga. Praegu on segased ajad ja tahan natuke selgust saada, mis toimub ning toimuma hakkab,” ütles Õun.



Ta on Pöide vallas seotud veisekasvatusega ja Kuressaares mahlategemisega. “Kuulates targemaid inimesi, otsustasin pakkumise vastu võtta. Uute valimisteni pean vahest vastu,” leidis Õun. Kas ta ka uutel valimistel kandideerib, sõltub sellest, millised otsused on volikogus vastu võetud.



Asendust otsiti pikalt



Koit Kelderi volitused volikogu liikmena lõppesid enne tähtaega alates 17. septembrist seoses tema tagasiastumisega.



Kelder põhjendas enda tagasiastumist sellega, et volikogus toimuv ei ole tema võitlus, viidates volikogu äraütlemisele ühtse Saaremaa valla moodustamise nimel käivatest läbirääkimistest.



Pärast Kelderi tagasiastumist otsis Pöide vallavolikogu valimiskomisjon tükk aega talle asendusliiget. Üksteise järel ütlesid volikogu liikmeks hakkamisest ära Ain Koppel (7 häält), Ivo Sepp (6 häält), Raili Nõgu (5 häält), Meelis Pärn (5 häält) ja Kaarel Bachmann (5 häält).



Enamikule neist oli samuti vastumeelt Pöide volikogu korduv otsus pöörata selg Kuressaare linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimistele. Õun teatas oma avalduses valimiskomisjonile, et on nõus asuma täitma Pöide vallavolikogu liikme kohustusi. 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimistel kogus valimisliidus Oma Vald kandideerinud Kristiina Õun (pildil) neli häält.“Enda jaoks natuke kaheldav otsus, aga nõustusin. Tahan valla arengus kaasa rääkida ning arendada kohalikku ettevõtlust. Tegemist ei ole ainult enda huviga. Praegu on segased ajad ja tahan natuke selgust saada, mis toimub ning toimuma hakkab,” ütles Õun.Ta on Pöide vallas seotud veisekasvatusega ja Kuressaares mahlategemisega. “Kuulates targemaid inimesi, otsustasin pakkumise vastu võtta. Uute valimisteni pean vahest vastu,” leidis Õun. Kas ta ka uutel valimistel kandideerib, sõltub sellest, millised otsused on volikogus vastu võetud.Koit Kelderi volitused volikogu liikmena lõppesid enne tähtaega alates 17. septembrist seoses tema tagasiastumisega.Kelder põhjendas enda tagasiastumist sellega, et volikogus toimuv ei ole tema võitlus, viidates volikogu äraütlemisele ühtse Saaremaa valla moodustamise nimel käivatest läbirääkimistest.Pärast Kelderi tagasiastumist otsis Pöide vallavolikogu valimiskomisjon tükk aega talle asendusliiget. Üksteise järel ütlesid volikogu liikmeks hakkamisest ära Ain Koppel (7 häält), Ivo Sepp (6 häält), Raili Nõgu (5 häält), Meelis Pärn (5 häält) ja Kaarel Bachmann (5 häält).Enamikule neist oli samuti vastumeelt Pöide volikogu korduv otsus pöörata selg Kuressaare linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimistele.

Veel artikleid samast teemast »