Peksjale tingimisi vangistus

Kolmapäev, 12. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 12. oktoober 2016. Kohus mõistis eile tingimisi vangistuse noorele mehele, kes tungis suvel Kuressaares Rae Konsumis poekülastajale kallale.



Kohus tunnistas Sven Vaarpuu (24) kokkuleppemenetluse korras süüdi vägivallaga toime pandud avaliku korra raskes rikkumises ja karistas teda kuriteo eest üheaastase vangistusega tingimisi 18-kuulise katseajaga. Lisaks peab varem viis korda karistatud noor mees maksma riigituludesse 645 eurot sundraha ja 72 eurot kaitsjatasu.



Süüdistuse kohaselt kasutas Vaarpuu 15. augustil Rae Konsumis vägivalda seal viibinud 27-aastase mehe suhtes, lüües talle rusikaga näkku. Koos naise ja kahe lapsega poes olnud Vaarpuu hakanud prokuröri väitel niiöelda lambist kannatanut peksma. Intsidendi tulemusena purunes poes korjanduskera. Üle 200 euro maksva kera tasumist nõutakse süüdlaselt tsiviilhagi korras.



Lööja ise ütles eile pärast kohtuistungit, et hoopis kannatanu provotseeris teda, hakates mingi võla tasumist nõudma ja ähvardanud peksmisega.



