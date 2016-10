Uudised

Kolm päeva võistlusi oli saarlastele tuleprooviks

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 11. oktoober 2016. Jaagup Kallas ja Bruce de Berks 6–7-aastaste noorhobuste parkuuris. FOTO: Celin Lannusalu Möödunud nädalavahetusel toimus 14. Tallinn International Horse Show (TIHS), millest võttis osa 160 ratsanikku 240 hobusel, tehes kokku 600 starti. Üle kümne aasta taas nn parimatest parimate sekka pääsenud Jaagup Kallasele ja tema ratsaklubile oli hobušõul saavutatu kui tõeline kirss tordil.



Võistlustulle astusid Eesti, Soome, Läti, Leedu, Poola, Venemaa, Valgevene ja Portugali sportlased. Saare maakonda esindas kaks sportlast – üks kohalik ja teine mandril treeniv harrastaja, kes andis koos nelja teise saarlasega ürituse toimimisse oma panuse ka vabatahtlikuna.



Saaremaa RSK-d esindav ja mandril treeniv Anni Vakkum osales laupäeval Porsche harrastajate karika “Väike ring“ finaalis ja saavutas tori hobusel Atmos puhta sõiduga auhinnalise neljanda koha. Võistluspaarid pandi proovile 95 cm kõrguses ja ümberhüpetega parkuuris.



“Läks hästi ja olen väga rahul. Atmos on kõigest viieaastane hobune ja seetõttu oli see väga lahe,“ kirjeldas ta oma tulemust. “Tegelikult on Atmos üsna arglik, aga kartis mitte ekraani, vaid hoopis valgeid lilli.“



Saare Ratsakeskust esindanud talli peremees Jaagup Kallas pani kolmel päeval noorhobuste arvestuses proovile oma 6-aastase eesti sporthobuse Bruce de Berks, kellega koostöö sai alguse käesoleval hooajal. Lisaks osales ta šõuprogrammis eesti sporthobusel A Carte D´or.



Kommenteerides võistlust, ütles Kallas, et rajad olid kõigil kolmel päeval üles seatud väga tehniliselt. “Hästi palju oli seotud vahesid ja uimerdamiseks mahti ei olnud. Väljak oli väike ja kui üks takistus oli hüpatud, tuli kohe järgmine tõke või kurv,“ meenutas Kallas.



Stressirikas olukord



Paljudele hobustele sai Kallase arvates saatuslikuks aga hoopis suur ekraan areeni ühes otsas, kus toimuvat samuti üle kanti. “Hobune nägi ennast ekraanil hüppamas ega saanud aru, et nad ise tulevad justkui endale vastu – see käis üle mõistuse,“ selgitas ta, lisades, et selle nahka läks ka tema esimese päeva sõit.



Laupäevases kiirusele-puhtusele parkuuris tuli Kallase sõnul kohe hoog üles võtta ja hea tempo kätte saada. Samuti polnud õnneks otse ekraani poole ühtegi hüpet. Kallasel ja Bruce’il õnnestus teha vigadeta sõit, millega saavutati 31 hulgast 8. auhinnaline koht.



Samuti pidas Kallas raskeks otse areeni ääres pealtvaatajate nina all olnud süsteemi. “Rahva liikumine ja bännerid võtsid hobuse tähelepanu ära ja nad unustasid tõketele keskenduda,“ nentis ta.



Kolm päeva võistlemist on aga paljudele hobustele nii füüsiliselt kui vaimselt raske ja seega ei lõppenud ka pühapäevane sõit ilma vigadeta. “Kogu see võistlus ja transport on noorele hobusele nii emotsionaalselt kui füüsiliselt raske ja ta lihtsalt väsis ära.“



Bruce on teinud sellel hooajal läbi meeletu arengu, tõdes Kallas samas. “Kui ma kevadel ta endale sõita sain, hüppas ta alles 90 cm. Raske hooaeg on seljataga ja viimane nädal polnud ka kerge,“ nentis ta. Samas on Kallasel hooaja lõppedes suurepärane tunne.



“Teise päeva edukas sõit pani meie ratsaklubi hooajale vägeva punkti. Nii mina kui õpilased on läbi teinud suurepärase arengu ja oleme väga rahul.“



Kallas osales ka esimest päeva lõpetanud kostüümiratsutamises, kus võeti omavahel mõõtu paarikaupa. Kallas tegi koostööd Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi esindava Andreas Lootusega, saavutades teise koha.



Kallase poolt kehastatud Spiderman sõitis võistluseks laenatud hobusel A Carte D´or ja Lootuse kehastatud Batman hobusel Golden Casino.

Iga võistluspaar sisenes areenile esmalt hobusteta, esitades tegelasi iseloomustavat vabakava ja seejärel naasti hobustel. Muusika saatel sõitsid järjest mõlemad ratsanikud parkuuri läbi ning kirja läks ühine aeg.



Üllatus ja silmapete



Pärast seda, kui esimene ratsanik oli ületanud viimase takistuse, võis teine startida. Vigade korral selles parkuuris karistuspunkte ei loetud, vaid lisati sekundeid. Seega, kui võistlejatel tuli ette takistuste langemist, võisid ratsu kiired jalad aidata nad siiski etteotsa.



Kallas tõdes, et sellises šõus polnud ta varem osalenud. “See oli igati lahe üritus. Meeskonnavõistlused mulle väga meeldivad – saad oma paarilisele kaasa elada ja koostööd teha.“ sõnas ta, lisades, et publik elas meeletult kaasa ja kõik andis vägeva emotsiooni.



Nädala algul olevat korraldajad Kallasega ühendust võtnud. Süžee oli ette kirjutatud, kohapeal hakati tund ennem grimmi tegema ja kostüüme selga panema. “Kõik oli ette korraldatud – tuli ainult osaleda,“ oli ta rahul.



Küsimusele, kuidas oli šõu alguses kõrgusest Spidermanina laskuda, vastas ta, et seda tegi ohutusnõuete kohaselt siiski professionaalne dublant. “Kogu etendus oli üllatus ja keegi ei saanud aru, et alla laskus dublant – isegi mu pruta mitte,“ selgitas Kallas muiates.



