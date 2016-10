Uudised

Lapsed hambaravist ilma ei jää

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Autor: MM Teisipäev, 11. oktoober 2016. Kui 1. detsembril sulgeb Orissaares oma kabineti hambaarst Terje Peedu, siis lähimate valdade inimesed saavad hambaarsti edaspidi külastada Muhus ja Kuressaares. Samuti on koondatud nimekirja haigekassa lepingupartnerid, kes osutavad laste hambaravi Saaremaal.



“Kuigi üks kabinet suletakse, kinnitame, et Saaremaa inimesed ei pea muretsema hambaravi kättesaadavuse pärast. Alla 19-aastaste laste hambaravi osas teeme järjepidevat koostööd lepingupartneritega, et vaadata üle Saaremaa erinevate piirkondade laste vajadus hambaravi järele ja vajadusel muuta lepingute mahte eesmärgiga tagada kõigile võrdne ligipääs teenusele,” rõhutas Eesti haigekassa tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht Liis Hinsberg.



Haigekassa kodulehel on olemas nimekiri kõikidest laste hambaravi lepingupartneritest ja seal on ära toodud ka kõik hambaarstid, kuhu Orissaare ning lähedal asuvate valdade alla 19-aastased lapsed tasuta hambaravile saavad pöörduda. Muhus asuv kabinet suletakse järgmisel aastal paariks kuuks remondi tõttu.



“Enne remondi algust saadame kindlasti välja uue teavituse täpsete kuupäevadega ning jagame infot teiste lähimate teenusepakkujate kohta,” lisas Hinsberg.





