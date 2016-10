Uudised

Töökomisjon alustab EV 100 ettevalmistustöödega

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Autor: MM Teisipäev, 11. oktoober 2016. Maavanema korraldusega on moodustatud Saare maakonna töökomisjon Eesti Vabariik 100 tähistamiseks.



Komisjoni ülesanne on Eesti Vabariigi juubelipidustuste ettevalmistamine, koordineerimine ja läbiviimine.



Komisjoni esimees on maavanem Kaido Kaasik ning liikmed maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters ja kultuurinõunik Valve Heiberg, samuti Eesti külaliikumise Kodukant Saaremaa koordinaator Reet Viira, Saaremaa omavalitsuste liidu esimees Madis Kallas, Saaremaa Muuseumi direktor Endel Püüa Kuressaare Linnateatri direktor Piret Rauk, MTÜ Visit Saaremaa tegevdirektor Ergo Oolup ja Kuressaare linna pressinõunik Kristiina Maripuu.



Töökomisjoni ülesanneteks on perioodil 2017–2020 EV 100 juubelipidustuste ettevalmistamiseks, koordineerimiseks ja läbiviimiseks teha ettepanekuid sündmuse tähistamiseks, koguda ja süstematiseerida infot ning vahendada sündmuse läbiviimisega seotud teavet.



