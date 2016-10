Uudised

Ralli möödus politseile rahulikult

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 11. oktoober 2016. FOTO: Priit Rauniste Möödunud nädalavahetusel toimus Saaremaa ralli, mis tõi kokku suure hulga rallisõpru. Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaare sõnul oli inimesi Saaremaal võrreldes tavapärase nädalavahetusega oluliselt rohkem.



“Hoolimata sellest möödus nädalavahetus politseile rahulikult ja rallipublik pidas ennast hästi üleval,“ sõnas Antsaar.



Politsei korraldas üle Saaremaa mitmeid reide, mille käigus kontrolliti sõidukijuhtide tervislikku seisundit. Kokku kontrollis politsei 2210 sõidukijuhti, kellest 22 tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused.



“See tähendab, et umbes 120 ruutkilomeetri peale liikus Saaremaa teedel vähemalt üks kõiki liiklejaid ohustav sõidukijuht,“ sõnas Antsaar. “Lisaks tuvastati viis sõidukijuhti, kellel puudus vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus, ning 21 juhti, kes ei pidanud kinni kiirusepiirangust,“ ütles ta.

Liiklusrikkumiste kõrval tuli politseinikel tegeleda ka inimestega, kes ei osanud ralliraja ääres alkoholiga piiri pidada.



“Korrale tuli kutsuda inimesi, kes olid ennast sättinud rallit jälgima rohkete alkoholipudelite kõrvale. Pärast vestlusi mõisteti, et selline alkoholi tarbimine heidab rallile üldisemalt halba varju, kuid mis veelgi olulisem, annab halba eeskuju rallile kaasa elama tulnud lastele ja noortele. Õnneks oli alkoholiga liialdanud ja teisi häirivaid inimesi sellel aastal siiski üksikuid,“ sõnas Antsaar.

Tõsisem probleem oli nädalavahetusel alkoholi tarvitanud alaealised.



“Politseinikud tuvastasid alkoholi tarvitamise tunnused 11 alaealisel, see on kurvakstegevalt suur arv. Samas me ju kõik teame, et alkohol kahjustab kõige enam just noorte tervist ja sellepärast on meil alkoholi tarvitamine enne 18-aastaseks saamist keelatud.“



“Alkoholi kättesaadavus alaealistele on probleemiks seni, kuni täiskasvanud ei mõista oma tegevuse tagajärgi ja lastele alkoholi kättesaamist võimaldavad,“ lisas Antsaar.



“Olukordades, kus noored ei oska anda hinnangut oma teo tagajärgedele, peaksid seda tegema just täiskasvanud, olles neile eeskujuks. Lapsevanemad peavad kodus noorukitega vestlema alkoholi tarvitamisega kaasnevatest ohtudest, samuti tegema endast olenevalt kõik, et nad alkoholi kätte ei saaks.“



Politsei jaoks on alkoholi või narkootikume tarvitanud noore karistamisest olulisem välja selgitada, kust ja kuidas noored alkoholi saavad. “Tänaseks on politsei alustanud menetlust kolme täisealise suhtes, kes nädalavahetusel alaealistele alkoholi ostsid,“ täpsustas Antsaar. “Hoolimata sellest möödus nädalavahetus politseile rahulikult ja rallipublik pidas ennast hästi üleval,“ sõnas Antsaar.Politsei korraldas üle Saaremaa mitmeid reide, mille käigus kontrolliti sõidukijuhtide tervislikku seisundit. Kokku kontrollis politsei 2210 sõidukijuhti, kellest 22 tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused.“See tähendab, et umbes 120 ruutkilomeetri peale liikus Saaremaa teedel vähemalt üks kõiki liiklejaid ohustav sõidukijuht,“ sõnas Antsaar. “Lisaks tuvastati viis sõidukijuhti, kellel puudus vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus, ning 21 juhti, kes ei pidanud kinni kiirusepiirangust,“ ütles ta.Liiklusrikkumiste kõrval tuli politseinikel tegeleda ka inimestega, kes ei osanud ralliraja ääres alkoholiga piiri pidada.“Korrale tuli kutsuda inimesi, kes olid ennast sättinud rallit jälgima rohkete alkoholipudelite kõrvale. Pärast vestlusi mõisteti, et selline alkoholi tarbimine heidab rallile üldisemalt halba varju, kuid mis veelgi olulisem, annab halba eeskuju rallile kaasa elama tulnud lastele ja noortele. Õnneks oli alkoholiga liialdanud ja teisi häirivaid inimesi sellel aastal siiski üksikuid,“ sõnas Antsaar.Tõsisem probleem oli nädalavahetusel alkoholi tarvitanud alaealised.“Politseinikud tuvastasid alkoholi tarvitamise tunnused 11 alaealisel, see on kurvakstegevalt suur arv. Samas me ju kõik teame, et alkohol kahjustab kõige enam just noorte tervist ja sellepärast on meil alkoholi tarvitamine enne 18-aastaseks saamist keelatud.““Alkoholi kättesaadavus alaealistele on probleemiks seni, kuni täiskasvanud ei mõista oma tegevuse tagajärgi ja lastele alkoholi kättesaamist võimaldavad,“ lisas Antsaar.“Olukordades, kus noored ei oska anda hinnangut oma teo tagajärgedele, peaksid seda tegema just täiskasvanud, olles neile eeskujuks. Lapsevanemad peavad kodus noorukitega vestlema alkoholi tarvitamisega kaasnevatest ohtudest, samuti tegema endast olenevalt kõik, et nad alkoholi kätte ei saaks.“Politsei jaoks on alkoholi või narkootikume tarvitanud noore karistamisest olulisem välja selgitada, kust ja kuidas noored alkoholi saavad. “Tänaseks on politsei alustanud menetlust kolme täisealise suhtes, kes nädalavahetusel alaealistele alkoholi ostsid,“ täpsustas Antsaar.

Veel artikleid samast teemast »