In memoriam

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Autor: Vilma Rauniste Teisipäev, 11. oktoober 2016. Elvi Viira. FOTO: Vilma Rauniste ELVI VIIRA (16.04.1941 – 9.10. 2016)



Nädal vähem kui poole aasta eest täitus Elvil 75. eluaasta, kuid juba tõsiste tervisehädadega. Täna Elvit enam ei ole, on vaid ääretult suur kurbus, et lahkunud on inimene, kes Saare maakonna heaks nii palju tegi. Elvi lahkus igavikuteele pühapäeva hommikul kell pool seitse. Tema viimse teekonna eel meenutame Elvit ja tema tegemisi.



Pärast Tartu ülikooli bioloogia eriala lõpetamist 1968. a sidus neiu oma elu jäägitult Saaremaaga, tehes ülesehitavat tööd mitmes valdkonnas. Eriti suurelt on ta oma nime raiunud looduskaitse ja kogukonnaarengu ajalukku.



Tema viljakasse ellu on kuulunud aga palju muudki. Töö Saaremaa Muuseumis, valituks osutumine Eesti Looduskaitse Seltsi Saaremaa osakonna esimeheks, tööle kutsumine rajooni täitevkomitee juurde loodud keskkonnakaitse komisjoni sekretäriks, suunamine Saaremaa ekskursioonibürood asutama, mille juhatajana pani ta tööle Lööne turismibaasi.



1977. a edutati Elvi tööle Saaremaa metsamajandisse keskkonnakaitsekomisjoni sekretäriks, 1981. aastast looduskaitse rajooniinspektoriks ja 1988. aastal rajooni looduskaitse valitsuse juhatajaks. Aastatel 1990–2000 töötas Elvi Saare maavalitsuses keskkonnanõuniku ja osakonnajuhatajana.



Seejärel mõnda aega töö Saaremaa Ökoloogiliste Matkade koosseisus. Algasid koolitused ja looduse tundmaõppimiseks matkaradade projektide koostamine.

Ees terendas aga uus suur väljakutse – Kodukandi liikumise juurutamine maakonnas. See seeme hakkas idanema 2001. aasta oktoobris Pilguse mõisas.



Saaremaa Kodukandi juhina suutis Elvi elu elavdada ka väikestes külades. Seda selle aasta alguseni, ikka vabatahtlikult ja missioonitundest.



Siin mõned tema kaasteeliste hinnangud Elvi tööle tema hiljutise juubeli puhul.

Elvi tegemisi on alati saatnud pühendumine ja kirglikkus. Tema tegudes on sädet ja positiivsust, mida kiirgab endast inimene, kes viib endale võetud ülesandeid ellu põhjalikult ja süvenenult. Ta annab endast alati rohkem, muutes enda ümber oleva maailma elusamaks, värvikamaks ja julgemaks. (Maavanem Kaido Kaasik.)



Elvi elu on teinud mitmeid järske kurve, kuid alati on ta kiiresti leidnud endale uued keskkonnaalased väljakutsed ja pühendanud end jäägitult nende lahendamisele. Ta on aidanud kaasa Saaremaa loodushariduse edendamisele, Kodukandi liikumise kaudu ergutanud külakogukondade huvi ümbruse vastu ja looduskaitse seltsi kaudu korraldanud mitmeid loodushariduslikke üritusi.



Elvi töö Saaremaa pool-looduslike koosluste hooldamisel on hindamatu. Ta on teinud loendamatu arvu vabatahtlikke tunde, et Saaremaa loodus saaks paremaks, et saarlaste elu kaunil saarel oleks turvaline ja tasakaalustatud ning Saaremaa rannad oleksid hoitud. (Keskkonnaameti Lääne piirkonna juhataja Kaja Lotman.)



Ilma igasuguse kahtluseta võib öelda, et Elvi on olnud üks olulisi tugisambaid Eesti külaliikumise edendamisel. Kodukandi perre tuli Elvi koos Saaremaa külaliikumisega 2002. aastast. Elvi nägi külaliigutamisel alati suurt pilti, ta ei muretsenud vaid ühe-kahe küla pärast, ta ei muretsenud ka ainult Saaremaa külade pärast, Elvi on hoolinud ja väljas olnud kogu Eesti külaelu arengu eest. Temas on alati olnud selge arusaam, et Eesti külaelu peab püsima, tal on julgust öelda, mida tuleks teisiti teha. (Eha Paas, liikumine Kodukant.)



Elvi on looduskaitsja olnud 47 aastat. Aastast 1977 on ta vaheldumisi juhtinud nii meie seltsi Saaremaa osakonda kui kogu looduskaitset Saaremaal. Ta on tark, eetiline, empaatiline, energiline, kindla sõnaga. Ta on looduskaitse eestvedajana Saaremaa kauni looduse hoidmisel ja rahva harimisel palju ära teinud. Just seetõttu esitasimegi Elvi Viira Eesti looduskaitsemärgi kandidaadiks ning loodame, et temast saab tänavuse looduskaitsemärgi üks laureaatidest. (Jaan Riis, Eesti Looduskaitse Seltsi esimees.)



Aga nooruses vallutas Elvi alpinistina erinevate mägede tippe, tegeles orienteerumise, matkamise ja otsatu lugemisega. Ilmselt see, et ta on lapsest saati raamatute vastu suurt huvi tundnud, on tal võimaldanud kõigil ametialadel näha kaugeleulatuvat ja suurt pilti.



Tänud Sulle tehtu eest!



