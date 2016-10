Uudised

Vabatahtlikud merepäästjad saavutasid kolmanda koha

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 11. oktoober 2016. Saarlaste esindusvõistkond koosseisus Ariina Kollom, Indrek Aavik (keskel) ja Riho Lepik. FOTO: Saaremaa vabatahtliku merepääste selts Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi kolmeliikmeline esindusvõistkond saavutas laupäeva öösel tormisel Tallinna lahel lõppenud merepäästeoskuste võistlustel kolmanda koha.



Saaremaa võistkonda kuulusid selle juht Indrek Aavik ja Riho Lepik Abruka ning Ariina Kollom Ruhnu vabatahtlikust merepäästest. Võistlusel osales 10 võistkonda, kus olid nii kutselised kui vabatahtlikud merepäästjad.



Võistlus algas kell seitse õhtul ja lõppes öösel kella kahe ajal. Öine tormine meri tekitas üpriski realistliku olukorra, mistõttu kõik võistkonnad lõpuks finišisse ei jõudnudki. Merel puhus tuul üle 20 m/s, lisaks sadas vihma.



Ülesandeid tuli täita üheksas punktis ja hindamine toimus 10-pallisüsteemis. Ülesanded sisaldasid navigatsiooni, esmaabi, pukseerimist, pinnaltpäästmist, tulekahju kustutamist, meremeeste oskusi, sealhulgas sõlme tegemisi, haige transporti ja evakueerimist laevalt ning päästeparve ujumist.



Saaremaa vabatahtlike merepäästjate võistkond kogus 60,75 punkti. Esikoha võitis Põhja prefektuur 72,5 punktiga, teine koht kuulus Tilgu vabatahtlikele merepäästjatele 61,75 punktiga.



Raskeim füüsiline osa pinnalt päästmine



Ariina Kollom hindas füüsiliselt kõige raskemaks pinnaltpäästmist Pirita silla lähedal. Kuigi tegemist on õrnema soo esindajaga, niiöelda allahindlust siin ei tehtud. Ta pidi ujuma vastuvoolu mööda jõge silla alt läbi, nukuna oli kaasas kannatanu, ning seejärel tagasi paati ujuma.



“Pidime kahekesi hakkama saama. Edasi aerutasime uuesti silla alt läbi ja tagasi ning meeskonnajuhi veest välja tõmbama ning ühe aeruga toime tulema. Füüsiliselt raske ülesanne,” kirjeldas Kollom.



Rebimine vabatahtlike ning kutseliste päästjate vahel osutus väga tasavägiseks. Meeskonnajuht Indrek Aavik hindas läbitehtud võistlust väärtuslikuks kogemuseks. “Kõige rohkem jäi hinge kripeldama esimese ülesande lahendamine. Oli vaja üles leida mootoririkkega alus, mille raadioside kehv,” ütles Aavik. Tuledeta paat jäigi meie võistkonnal leidmata.



Ülesanne läks kehva side nahka



Muhu merepääste seltsi juht Madis Rehepapp tõdes, et paljudel läks ülesanne just viletsa või olematu side nahka, kuigi mitmel üksusel toimis side ka probleemideta.



“Kui side on väga vilets, proovige liikuda paar miili kõige loogilisemas suunas, see suhteliselt väike ja kiire asukoha muutus võib päris palju mõjuda. Kui veel hullemaks läks, siis kiirelt tagasi ja teises suunas...,” juhendas Rehepapp pärast võistlust Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi Facebooki lehel.



“Kui juba mingigi side on olemas, võiks esimese asjana paluda hädasolijal säratuli lahti tõmmata,” lisas ta. Selle peale tuli ainult üks võistkond. Ülejäänud üritasid tulesid vilgutada ja igasuguseid muid asju teha, millest kasu eriti polnud.



Võistkonna juhil Indrek Aavikul jagus liikmetele häid sõnu. “Riho, kellel on tähelepanuväärne merekogemus, ning Ariina oma ületamatute meditsiiniteadmistega – sellise meeskonnaga on super koostööd teha ja see ka sujus kohe algusest peale,” kiitis Aavik.



Politsei- ja piirivalveameti valmisoleku ja reageerimisbüroo juhi Marti Magnuse sõnul oli võistlus suuresti inspireeritud reaalsusest. “Kõikide ülesannete puhul sai eesmärgiks muuta need võimalikult sarnaseks tavapärasele merepäästesündmusele. Päästjad aitavad hättasattunuid olenemata ilmast ja kellaajast,“ rõhutas Magnus.



