Puudega laste taastusravi saab lisarahastust

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 11. oktoober 2016. Reedel peeti puudega laste taastusravi ümarlauda, kus Kuressaare linnavalitsus käis välja võimaluse pakkuda tänu eelarve ülejäägile selles valdkonnas täiendavaid võimalusi.



SA Kuressaare Haigla ravijuht Marje Nelis ütles, et juba selle aasta lõpus püütakse puudega lastele võimaldada nii füsioteraapiat, vesivõimlemist kui psühholoogi abi. “Teenused on samad, aga kuna siiani on maksmine tulnud haigekassa või rehabilitatsiooniteenuse arvelt, siis nüüd paneb linnavalitsus oma eelarve jäägist õla alla,” selgitas ta, lisades, et seega võimaldatakse teenust enamatele lastele ja nende vanematele.



Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalnõunik Monika Sarapuu kinnitas, et ümarlaua põhiline sõnum oli see, et linnavalitsusel on tekkinud raha. “Seni on puudega lapsed saanud teenuseid rehabilitatsiooniplaani alusel, millel on konkreetne kalendriaastas kasutatav summa,” nentis ta.



Istuti koos maha, et arutada, kas spetsialistidel on ajaliselt võimalik mahtusid tõsta. “Leppisime kokku, et osapooled vaevad oma võimalused nädala lõpuks üle ja annavad meile vastukaja,” lisas Sarapuu.



Ta seletas, et tavaliselt eraldab riik lastehoiu teenuste jaoks kohalikele omavalitsustele raha, arvestades puudega laste arvu. Kui tekib raha ülejääk, on Sarapuu sõnul võimalik kasutada seda ka teisteks, täiendavateks teenusteks.

Samuti ei pea kogu jääki just samas kalendriaastas ära kasutama. Praegu on lapsehoiu teenuse jääk umbes 20 000 eurot.



“Ma arvan, et selle aasta sees on võimalik ära kasutada 5000–6000 eurot. Saame selle, mis summast kasutamata jääb, järgmisesse aastasse edasi lükata ja samal eesmärgil kasutada,” arutles Sarapuu. “Sihtrühm on kindel ehk puudega lapsed ja nende vanemad – millegi muu jaoks seda raha kasutada ei tohi.”



Nädala lõpus annavad spetsialistid linnavalitsusele informatsiooni, milliseid teenuseid ja kui suurtes mahtudes nad pakkuda saavad.



