Saarlasega juhtus õnnelik õnnetus

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Autor: MM Teisipäev, 11. oktoober 2016. Postimehe andmetel juhtus Saku Suurhallis laupäeva õhtul ühe parkuuri ajal õnnelik õnnetus – vabatahtlik töötaja sai võistluse starti suunduva hobuse käest tagajala kabjahoobi.



Kuigi neiu sai pealtvaataja sõnul löögi pähe, mistõttu ta viidi kanderaamil platsilt ära ja haav õmmeldi kinni, siis Meie Maa andmetel peapõrutust tal ei ole. Pühapäeval naasis saarlane tööpostile.



Tiit Kivisilla hobune Donna Paola oli juba areenile jõudes ärritunud ning juhuste kokkulangemise tõttu hakkas just inimese lähedalt möödudes takka üles lööma.

Kuigi ratsanik üritas hobust tagasi hoida, väljendas mära oma pahameelt veel pärast sedagi.



Eesti Ratsaspordi Liidu pressiesindajaga Merike Udrik-Õispuu kinnitas Postimehele, et õnnetus juhtus, kuid õnneks oli tegu õnneliku õnnetusega.

“Hobune lõi valel ajal vales kohas tagant üles ja paraku sai töötaja löögi, kuid temaga on kõik hästi. Ta läbis arstliku kontrolli ja täna (pühapäeval – toim) on ta juba Saku Suurhallis tööl tagasi,” rääkis Udrik-Õispuu.



