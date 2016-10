Uudised

Naabri juurde läinu unustas poti pliidile

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Autor: MM Teisipäev, 11. oktoober 2016. Foto on illustratiivne. 9. oktoobril kell 14.19 sai häirekeskus teate tulekahjust Kuressaares Pärna tänaval. Teataja sõnul kuuldus kortermaja esimese korruse korterist suitsuanduri signaali.



Ta sisenes nimetatud korterisse ning leidis elektripliidilt tühjaks keenud poti munadega. Korteri elanik viibis väidetavalt samal ajal naaberkorteris. Päästjate saabudes oli olukord kontrolli all.



Päästeteenistus tuletab meelde, et toidu tegemise ajal tuleb püsida köögi läheduses. Soovitatav ei ole jääda magama, minna jalutama, poodi või ka naabrite juurde.



Sündmus sai õnneliku lõpu tänu töökorras suitsuandurile ning julgele ja tähelepanelikule naabrile.



