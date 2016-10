Uudised

Aasta klassiõpetaja Merle Lepik: õpetajatöös on oluline pühendumus

Esmaspäev, 10. oktoober 2016.



Autor: Ene Kallas Esmaspäev, 10. oktoober 2016. Aasta klassiõpetaja tiitel tuli Merlele täieliku üllatusena. FOTO: Margus Lepik Jõhvi kontserdimajas toimunud üleriigilisel Aasta Õpetaja auhinnagalal "Eestimaa õpib ja tänab" nimetati aasta klassiõpetajaks Salme põhikooli algklasside õpetaja, haridustehnoloog, arvuti- ja meediaõpetuse õpetaja Merle Lepik.



Tiitel tulnud talle täieliku üllatusena. „Jõhvi läksin eelkõige kontsert-etendust nautima. Võtsin asja rahulikult,“ kõneles Merle Lepik, „mingisugust väga erilist tunnet küll sees ei olnud.“ Oma sõnul teeb ta oma igapäevatööd õpetajana nii nagu iga tema kolleeg, ootamata mingisugust erilist tunnustamist.



„Loomulikult on tore kui minu tööd on märgatud ning seda tunnustatakse, eriti kui seda teeb suurel laval minu õpilane Marleen Juhandi,“ lausus ta öeldes, et vähemtähtis ei ole kolleegi Mariliis Lazarevi roll, kes ta sellisele tunnustamisüritusele esitas ning oskas hindajaid oma ilukõnega veenda. Tema sõnul on klassiõpetaja töös on oluline pühendumus. „Ei tohi kunagi ära unustada, et tuled kooli õpilaste pärast,“ lisas Merle Lepik.



Merle on loominguline, õpilaste võimeid ja huve arvestav õpetaja. Ta leiab igale õpilasele võimetekohase ülesande, mis toetab lapse eduelamust ja motiveerib õpilast. Tema õpilased on kodukohta austavad ja väärtustavad saarlased, kirjutatakse Merle iseloomustuses.



Salme kooli õpetaja Merle Lepiku kohta on veel öeldud, et ta kasutab enda poolt loodud hindamismudeleid, et õpilased mõistaksid, mida nad omandavad ja kuidas kujuneb nende hinne.



Innovaatilise õpetajana on tema tundides tähtsal kohal digivahendid. Samuti väärtustab ta tänapäevase kõrval pärimuskultuuri. Tema klassi õppetöö on lõimitud Sõrvega – räägitakse Sõrve murrakus, uuritakse rahvariideid ja mängitakse kohalikke mänge.



