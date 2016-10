Uudised

Leidliku meelega juubilar Liia Peedu avas näituse

Esmaspäev, 10. oktoober 2016.



Autor: Ene Kallas Esmaspäev, 10. oktoober 2016. Saaremaa Kunstiklubi esimees Reet Truuväärt õnnitles Liia Peedut klubi poolt. FOTO: Ene Kallas Reedel avas tuntud Saaremaa kunstnik Liia Peedu Kuressaare Linnateatris juubelinäituse “Kontrastid”, mis kajastab nii varasemat kui hilisemat loometeed.



“Täna on meil eriline päev, sest üks meie saare tuntumaid, populaarsemaid ja mitmekülgsemaid kunstnikke, kunstiga mitmes laadis ühenduses olev kunstnik Liia Peedu on toonud oma juubeli sügisesse – tema õige juubeldamine jäi küll kevadesse – aga selle üürikese aja jooksul valmis nii palju toredaid töid, et Liia pidas vajalikuks teha kokkuvõttev näitus,” juhatas Saaremaa Kunstiklubi eestvedaja Reet Truuväärt näituse avamise sisse.



Märkides, et Liia Peedu on klubi liige, rääkis Truuväärt Peedust eelkõige sest aspektist lähtudes. Ükski näitus nimelt ei lähe ilma Liiata mööda. Kõnelemata sellest, et kunstnikul on väga tugev tehniline baas. “Liia inspireerib meid sageli,” sõnas Truuväärt, “ta annab meile ideid.”



Sinine saal on kokkuvõte kunstniku möödunud aja töödest, valge aga seevastu sisaldab värskeid taieseid. Nii on just see viimane tõeline kunstiline üllatus – Liia hoidnud seda parajas saladuses.



See saal näitab ehedalt, kui otsinguline on Liia – kui vaadata kollaažitehnikas töid, siis on näha, et on kunstnik välja arendanud oma stiili. Niisamuti on ta katsetanud 3D-ga, proovinud kujutada merd ruumilisena.



Pärast lillede üleandmist rääkis Liia Peedu ise näitusest. Esteks ta aga tänas linnateatri juhti, Piret Rauki.



“Minu jaoks on see väga väärt koht – kunstide kunst on see teater,” sõnas Peedu ja ütles, et tema jaoks on see suur asi – tulla oma näitusega Kuressaare Linnateatrisse. Saaremaale naasnud ta 2000. aastal, ja sealt alates on teinudki kodusaare teemalisi pilte.



“Ma olin siis nii vaimustatud,” märkis ta, “sest lapsepõlvemälestused ei lähe põuest mitte kuskile. Kui ma maalin, siis ma justkui kuuleks nende inimeste häälekõla.” Ta võrdles lapsepõlvemälestusi kui sooja tuld, mis loob õnnetunde.



Katsetav ja otsiv



“Kui aga tulin siia näitust tegema, siis mõtlesin, et ei tahaks jätta inimestele muljet, et ma muud teha ei oskagi kui ainult neid taluõuesid maalida,” kõneles Liia Peedu. Et teeks midagi kontrastiks või nii. Ja pea hakanud tööle. “Hakkasin meredest pihta. Meremaalid on alati ju pinnalised, aga äkki annaks kuidagi teisiti teha,” arutles kunstnik. Nii kasutanud ta kõigepealt kortsus jõupaberit, aga sest jäänud odav mulje. Siis jõudnud ta päris lõuendini.



“Ma väänutasin ta selliseks, et seal oleks nagu lained ja andsin sinna toone. Ning veel täna hommikul olin rebasesaba kallal,” viitas Peedu maalile, mis asub otse merepiltide kõrval – loomake on saanud endale väga uhke 3D saba.



Liia Peedu kõneles ka sellest, kui keeruline on luua eriilmelistest töödest tervik. Nii näiteks on tal kollaažitööd, kus ühel peal naine juukserullidega, teisel hulk vidinaid möödunud ajast, ja kohe seal kõrval on taies, mis esialgsel vaatlusel näeb välja kui tavaline maal. Siiski – täpsemal uurimisel selgub, et kasutatud on omalaadset “sukavardatehnikat”.



Nimelt valas kunstnik oma sõnutsi värvi lõuendile ja keerutas seda niimoodi, et tekiks mingisugune mulje.



Edasi rääkis ta fotodest, mis õieti polegi fotod. “Ükskord tuli mul mõte panna pimedas toas siidikangad hunnikusse, ja hästi valge elektrilambiga neid samal ajal valgustada kui pildistan. Lamp vasakus, aparaat paremas käes, ja nii ma klõpsutasin,” selgitas ta protsessi. Kõik selleks, et leida inspiratsiooni – et pärast vaadata, mida pildid meenutavad ning tekkinud kompositsioone täiendada värviga.



“Ma hindan pildi juures kõige rohkem meeleolu ja seda, et ta oleks selline, mida inimene tahaks näha. Et töö oleks positiivne,” selgitas Liia Peedu seda, millest üldisemas plaanis lähtub. “Seda halba ja koledat on niipalju, et las ta vaatab seda kenat rahulikku pilti.”



Liia Peedut tuntakse eelkõige kui tundliku närvi ja leidliku loomekeelega mitmekülgset kunstnikku, kes pikaaegselt Tallinnas ja Tartus reklaamikunstniku ja portselanmaalijana leiba teeninuna on kodusaarele naastes pöördus taas maalikunsti poole.



