Raekoja platsi puud võidakse maha võtta

Esmaspäev, 10. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Esmaspäev, 10. oktoober 2016. Kolmapäeval toimus turismiasjaliste konverents, millest võttis osa ka Kuressaare linna projektijuht Simmo Kikkas. Teemaks tuli ka võimalik puude mahavõtmine raekojaesiselt platsilt (pildil).



Praegu veel ei ole kindlat otsust, et need maha võetakse, küll aga on olemas nii muinsuskaitse kui linna aedniku nõusolek, et vajadusel võib puud maha võtta. Linna aednik on arvamusel, et suure tõenäosusega saavad puujuured kahjustada, sest puud on ajanud oma juured kõnniteeplaatide alla. Nende eemaldamisel on vaja teha uuele tänavasillutisele ruumi.



“Põhiline küsimus on ikkagi see, kas vaade raekojale uuesti avada või mitte,” ütles Kikkas. Ta tõi välja ka selle, et puud on juba vanad ja neil ei ole enam väga pikk eluiga. Samuti selle, et ehitustööde käigus saavad puude juured suure tõenäosusega kahjustada.



“See on umbes sama vana teema nagu raekoja kellatorn. Aja jooksul vaated ja olukorrad muutuvad,” selgitas projektijuht.



Kikkase sõnul ei ole küsimus selles, et puud kuidagi ohtlikud oleksid. “Veel ei ole teada, kui palju tuleb lahti kaevata puude ümbert,” lausus Kikkas.

Tema sõnul sõltub renoveerimise aeg kaasrahastamise teemadest.



Novembrikuu jooksul tulevad EAS-ist vastused, kas Kuressaare linna taotlus piirkondade konkurentsivõime tõstmise meetmesse rahuldatakse või mitte ja kui rahastatakse, siis millises mahus.



“Juhul, kui sealt kaasrahastus tuleb, siis praeguse plaani järgi on 2017. sügisel võimalik töödega alustada,” ütles projektijuht.



Ta tõdes, et manööverdamisruumi puude teemaga hetkel veel on ja need on südalinna projekti käigus ainsad puud, mille mahavõtmine on kõne all. Teised puud jäävad kindlasti alles.



“Väga palju on aastate jooksul olnud arvamusi, et raekoda on puude varjus ja keegi ei saa arugi, et tegu on raekojaga,” selgitas Kikkas. Ta käis ühe variandina välja ka selle, et puud võib asendada väiksemakasvulisematega. 100 aasta vanustel piltidel oli puud alles väikesed, ligikaudu põõsa suurused.



“See küsimus on veel lõpuni vaidlemata. Praegu ootame eelkõige rahastustaotlusele vastust. Seejärel saame põhiprojekti ära teha,” rääkis Kikkas. Praegu on valmis eelprojekt, mille kohaselt võib puud vajadusel maha võtta.



