Saaremaa rallile vajutas pitseri praamiühendus

Esmaspäev, 10. oktoober 2016.



Autor: Ene Kallas Esmaspäev, 10. oktoober 2016. Foto: Valmar Voolaid Saaremaa ralli on tänaseks õnnelikult läbi. Kardetud kitsaskoht – praamiliiklus tuulisel sügisesel ajal saigi ürituse Achilleuse kannaks.



Saaremaa ralli peakorraldaja Toomas Sepa sõnul tuuline ilm ei häirinud kohalejõudnud pealtvaatajaid, küll aga jäi publikut oodatust vähemaks. “Seda rahvast mandrilt ei tulnud siia,” sõnas Sepp.



“Sellest on kahju… Kõik ju arvestasid sellega, et nagunii tuleb sel ajal saarele palju rahvast. Ja nii ei hakatud sadamasse sõitma ja seal ootama. See võttiski publiku ära.”



Seda, mida tehti, oleks saanud ju suuremale publikule pakkuda. Peljati, et sadamas tuleb tunde ja tunde oodata.



Publikule ohtlikke olukordi Sepa sõnul radade ääres ei tekkinud. See on kena samm edasi turvalisuse suunas, sest viimastel aastatel said kuidagi liiga tavaliseks rajavälised vigastused. “Minuni pole küll midagi jõudnud,” lisas Sepp.



Sündmust ise hindab ta kordaläinuks. “Suuri kahjustusi ei ole, ses mõttes läks positiivselt,” märkis ta. “Loodame, et teed saame ka taastatud ja kõik saab ilusti korda.”



Võistlejaid oli palju ja kõik olid rahul, et väga kihvt olnud järjekordselt. “Pealtvaatajatele oli kõik fun,” ütles Sepp.



