UUS! Politseil oli tegemist joobes juhtide, huligaanide ja purjus alaealistega

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 08. oktoober 2016. Reedeõhtuse ralli linnakatse ajal tagasid jalgsipatrullis korda Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar (vasakul) ja abipolitseinik Martin Aulik. FOTO: Priit Rauniste Politseil tuli reedel ja laupäeval lahendada kokku 28 väljakutset, millest 17 oli seotud avaliku korra rikkumistega, s.o lärmi ja joobes isikute muu häiriva tegevusega.



Kainenema toimetati viis isikut. Liiklusohutuse tagamisel kõrvaldati liiklusest kokku 10 alkoholijoobes mootorsõiduki juhti. Väärteomenetlused alustati kaheksa alaealise suhtes, kes olid tarvitanud alkoholi.



7. septembril kell 22.30 teatati, et Kuressaare linnas on Kihelkonna mnt 1 asuva maja trepikoja aknaklaas ära lõhutud. Juhtumi asjaolude selgitamiseks on alustatud väärteomenetlus.



Samal õhtul kell 23.40 teatati samuti aknaklaasi lõhkumisest aadressil Kuressaare linn Pikk tn 15. Ka selle juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud väärteomenetlus.

