UUS! Joobes rallifänn tungis turvatöötajale kallale

Joobes rallifänn tungis turvatöötajale kallale

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 08. oktoober 2016. Laupäeval alustati muude väärteomenetluste kõrval ka kriminaalmenetlus ralli ajal aset leidnud vägivallateo uurimiseks.



Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaare sõnul tungis laupäeval kella 15.30 ajal 55-aastane alkoholijoobes meesterahvas Undva külas kallale ralli kiiruskatse ajal teda korrale kutsunud AS G4S turvatöötajale.



