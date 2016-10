Uudised

UUS! Padar: oktoobri lõpuks Leiger Eestisse ei jõua

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: ERR Laupäev, 08. oktoober 2016. Uus parvlaev Leiger ootab Türgis vastuvõtmist. FOTO: TS Laevad TS Laevade lootus novembri alguseks parvlaev Leiger Türgi tehasest kätte saada on kustumas. Kuna varuplaan rendilaeva näol on aasta lõpuni olemas, ei kiirustata türklasi ka takka - pigem tehku korralikult valmis.



Iganädalase Istanbuli vahet lendamisega on TS Laevadest saanud Turkish Airlines'i kuldklient. Kõik lennud tuleb laevafirmal endal tasuda, seda Türgi laevatehas kinni ei maksa.



Lennupiletid on aga väike mure laeva kõrval, mis kuidagi ei saa nii valmis, et kannataks ehitajatelt üle võtta. Siiani on vead laeva juhtimisseadmetes. Sama häda kimbutab ka Poolas ehitatavat parvlaeva.



TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar kinnitas ERR-i uudisteportaalile, et oktoobri lõpuks Türgis ehitatav Leiger Eestisse ei jõua, sest selleks oleks pidanud laeva ülevõtmine laevatehases juba alanud olema. Kuna aga laevafirmal on asenduslaev aasta lõpuni olemas, siis eelistatakse pigem oodata kui vigast laeva vastu võtta.



"Tõenäoliselt tahavad türklased järgmisel nädalal jälle laeva üleandmisprotsessi alustada, eks siis ole näha, palju vigu on jälle ära parandatud," ütles Padar. "Kuna meil on aasta lõpuni plaan B olemas, siis tehku rahulikult lõpuni. Ei hakka enam spekuleerima ühegi kuupäevaga, aga oktoobri lõpuks enam ei jõua." Iganädalase Istanbuli vahet lendamisega on TS Laevadest saanud Turkish Airlines'i kuldklient. Kõik lennud tuleb laevafirmal endal tasuda, seda Türgi laevatehas kinni ei maksa.Lennupiletid on aga väike mure laeva kõrval, mis kuidagi ei saa nii valmis, et kannataks ehitajatelt üle võtta. Siiani on vead laeva juhtimisseadmetes. Sama häda kimbutab ka Poolas ehitatavat parvlaeva.TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar kinnitas ERR-i uudisteportaalile, et oktoobri lõpuks Türgis ehitatav Leiger Eestisse ei jõua, sest selleks oleks pidanud laeva ülevõtmine laevatehases juba alanud olema. Kuna aga laevafirmal on asenduslaev aasta lõpuni olemas, siis eelistatakse pigem oodata kui vigast laeva vastu võtta."Tõenäoliselt tahavad türklased järgmisel nädalal jälle laeva üleandmisprotsessi alustada, eks siis ole näha, palju vigu on jälle ära parandatud," ütles Padar. "Kuna meil on aasta lõpuni plaan B olemas, siis tehku rahulikult lõpuni. Ei hakka enam spekuleerima ühegi kuupäevaga, aga oktoobri lõpuks enam ei jõua."

Veel artikleid samast teemast »