UUS! Tugev tuul võib Saaremaa liinil seilava Ionase seisma jätta

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 08. oktoober 2016. TS Laevad kirjutab enda koduleheküljel, et tuule tugevnedes võib Saaremaa liinil seilav parvlaev Ionas seisma jääda.



"Tuul tugevneb ja seega suureneb oht, et Saaremaa liinil jääb seisma parvlaev Ionas. Kapten sõidab nii kaua, kui tuul vähegi lubab. Reisijaid teenindab edasi parvlaev Hiiumaa," kirjutas laevafirma laupäeval kell 15.15 enda koduleheküljel.



Hiiumaa liinil seiskub laevaliiklus tõenäoliselt peagi täielikult, sest merevesi on taas langenud alla kriitilise taseme ning tuul on läinud nii kõvaks, et ka Harilaid ei saa sõita. TS Laevad palub reisijatel võimalusel sadamasse ootama mitte tulla.



Piletid saab tagastada lehel www.praamid.ee – ilmaolude tõttu ära jäänud reiside puhul seejuures tagastustasu ei võeta.



