Uudised

Roolipiigad pidasid 20 aasta juubelit

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 08. oktoober 2016. Kokkusaamist alustasid roolipiigad klaase kokku lüües. Foto: Valmar Voolaid Eile toimus Salme rahvamajas Saaremaa Roolipiigade 20 aasta juubelipidu ning viidi läbi ka uue juhi valimine.



Alustati piduliku poolega, kus võtsid sõna Salme vallavolikogu esimees Andrus Raun, riigikogu liige Kalle Laanet ja Saare maavanem Kaido Kaasik. Samuti tänasid Roolipiigade eestvedajat Juuli Pihli mitmed seltsingu liikmed.

Juuli Pihl meenutas lõbusate lugudega aega, kuidas 20 aastat tagasi Saaremaa Roolipiigad üldse alguse said. Esimene kokkutulek toimus 8. oktoobril 1996 Tiirimetsa koolimajas. “Käisime hommikul kokkutuleku jaoks saia küpsetamas ja kui sealt tagasi liikusin, tuli mulle vastu üks auto, kus olnud meesterahvas küsis, kus koolimaja on,“ meenutas Pihl.



“Ma ütlesin, et ei tea miks see teid huvitab? Vastati, et nad kuulsid, et seal pidi olema naistraktoristide kokkutulek. Küsisin, et kas te olete naisterahvas? Tuli välja, et nad olid Maalehe toimetusest.“



Suvel teevad roolipiigad tavaliselt kolm ekskursiooni. Järgmisel aastal minnakse juuni esimesel nädalavahetusel 15. vabariiklikule kokkutulekule Tartu maakonda Lähtele. “Mis pärast seda teeme, see selgub hiljem,“ ütles ta muigamisi.



Hakkas tervisele



Viive Riisik oli oma sõnul juba pisikese plikana kindel, et temast peab saama traktorist ja nii ka läks – ta õppis toonases Kuressaare maakutsekoolis autode ja traktorite remondilukksepaks. Vahepeal tahtis ta küll alla anda, sest tekkis raskusi mootoritest sotti saamisel, aga seda tal ei lastud.

“Üks meister ütles direktorile, et ma tahan eriala vahetada. Siis tuli direktor Kuusk ja ütles, et käib ise mind aitamas ja nii oligi,“ ütles ta rahulolevalt, sest tegelikult oli ju see tema unistuste ala.



Tervis pidas tal kenasti vastu ja kõrvakuulmisel pole ka midagi viga. “Majandis tööl olles sain õnneks üsna ruttu uue traktori T16, mis oli kabiiniga. Kevadel olid muidugi kartulivagusid kündes väga pikad päevad, nii et õhtuks olid jalad täitsa surnud ja surisesid.“



Viive Laur oli pärast kaheksanda klassi lõppu kindel, et läheb traktoristiks õppima. Praktikal olles pakkus Lauri sõnul meestele ikka rõõmu ainsat naist kiusata.



“Viimasel päeval, kui ma oma väikese, T25 traktoriga kruusa pidin vedama, lajatasid mehed raske koorma kärusse. Nii kui ma siis üritasin mäest üles liikuma hakata, tõusis masina esimene ots üles ning mina käru ja traktori vahel selili maas,“ meenutas ta, lisades, et mehed hüppasid siis vastukaaluks kapotile, et traktor püsti saada.



Laur aga tunnistab, et toonane töö hakkas nii kõrvakuulmisele kui kogu kehale.

Eilsel juubeliüritusel valiti aga salajase hääletamise teel Juuli Pihl suure häälteenamusega tagasi seltsi juhtima. Alustati piduliku poolega, kus võtsid sõna Salme vallavolikogu esimees Andrus Raun, riigikogu liige Kalle Laanet ja Saare maavanem Kaido Kaasik. Samuti tänasid Roolipiigade eestvedajat Juuli Pihli mitmed seltsingu liikmed.Juuli Pihl meenutas lõbusate lugudega aega, kuidas 20 aastat tagasi Saaremaa Roolipiigad üldse alguse said. Esimene kokkutulek toimus 8. oktoobril 1996 Tiirimetsa koolimajas. “Käisime hommikul kokkutuleku jaoks saia küpsetamas ja kui sealt tagasi liikusin, tuli mulle vastu üks auto, kus olnud meesterahvas küsis, kus koolimaja on,“ meenutas Pihl.“Ma ütlesin, et ei tea miks see teid huvitab? Vastati, et nad kuulsid, et seal pidi olema naistraktoristide kokkutulek. Küsisin, et kas te olete naisterahvas? Tuli välja, et nad olid Maalehe toimetusest.“Suvel teevad roolipiigad tavaliselt kolm ekskursiooni. Järgmisel aastal minnakse juuni esimesel nädalavahetusel 15. vabariiklikule kokkutulekule Tartu maakonda Lähtele. “Mis pärast seda teeme, see selgub hiljem,“ ütles ta muigamisi.Viive Riisik oli oma sõnul juba pisikese plikana kindel, et temast peab saama traktorist ja nii ka läks – ta õppis toonases Kuressaare maakutsekoolis autode ja traktorite remondilukksepaks. Vahepeal tahtis ta küll alla anda, sest tekkis raskusi mootoritest sotti saamisel, aga seda tal ei lastud.“Üks meister ütles direktorile, et ma tahan eriala vahetada. Siis tuli direktor Kuusk ja ütles, et käib ise mind aitamas ja nii oligi,“ ütles ta rahulolevalt, sest tegelikult oli ju see tema unistuste ala.Tervis pidas tal kenasti vastu ja kõrvakuulmisel pole ka midagi viga. “Majandis tööl olles sain õnneks üsna ruttu uue traktori T16, mis oli kabiiniga. Kevadel olid muidugi kartulivagusid kündes väga pikad päevad, nii et õhtuks olid jalad täitsa surnud ja surisesid.“Viive Laur oli pärast kaheksanda klassi lõppu kindel, et läheb traktoristiks õppima. Praktikal olles pakkus Lauri sõnul meestele ikka rõõmu ainsat naist kiusata.“Viimasel päeval, kui ma oma väikese, T25 traktoriga kruusa pidin vedama, lajatasid mehed raske koorma kärusse. Nii kui ma siis üritasin mäest üles liikuma hakata, tõusis masina esimene ots üles ning mina käru ja traktori vahel selili maas,“ meenutas ta, lisades, et mehed hüppasid siis vastukaaluks kapotile, et traktor püsti saada.Laur aga tunnistab, et toonane töö hakkas nii kõrvakuulmisele kui kogu kehale.Eilsel juubeliüritusel valiti aga salajase hääletamise teel Juuli Pihl suure häälteenamusega tagasi seltsi juhtima.

Veel artikleid samast teemast »