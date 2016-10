Uudised

Väärtuslik mahepiim voolab kanalisatsiooni

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 08. oktoober 2016. Sügisel käib laev Saaremaale harvem ja kuna piimaauto iga päev Hiiumaale ei pääse, ajavad lautade piimajahutid üle ääre nagu nõiakaev kevadel. Mati Vallikivile kuuluvas Tatermaa laudas on saanud juba tavapäraseks, et neljas või viies lüps ei mahu enam 3300-liitrisesse piimajahutisse ja väärtuslik mahepiim voolab kanalisatsiooni, kirjutab Hiiu Leht.



“Selles olukorras ei ole küll keegi isiklikult süüdi, sest situatsioon on tekkinud põhiliselt looduse tõttu – madala veetaseme ja tugevate tuulte tõttu. Põhipõhjus on veetaseme alanemises,“ lausus tööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine.

“Tänan piimaautojuht Vahurit, kes on leidnud lahendusi, et piim Hiiumaalt siiski ära tuua. Tema nutikus on ilmast jagu saanud.“



„Tean, et mõned lüpsid ei ole ära mahtunud, seda ei saa me kuidagi lahendada. Piima varumine on looduse ja paratamatute olude kokkusattumisel tavalisest pingelisem. Pinget loob ka parvlaevade vahetus ja nädalavahetusel toimuv ralli. Loodame, et olukord peagi normaliseerub,” lisas Kivine. “Selles olukorras ei ole küll keegi isiklikult süüdi, sest situatsioon on tekkinud põhiliselt looduse tõttu – madala veetaseme ja tugevate tuulte tõttu. Põhipõhjus on veetaseme alanemises,“ lausus tööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine.“Tänan piimaautojuht Vahurit, kes on leidnud lahendusi, et piim Hiiumaalt siiski ära tuua. Tema nutikus on ilmast jagu saanud.“„Tean, et mõned lüpsid ei ole ära mahtunud, seda ei saa me kuidagi lahendada. Piima varumine on looduse ja paratamatute olude kokkusattumisel tavalisest pingelisem. Pinget loob ka parvlaevade vahetus ja nädalavahetusel toimuv ralli. Loodame, et olukord peagi normaliseerub,” lisas Kivine.

Veel artikleid samast teemast »