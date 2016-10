Uudised

Piirile rajatakse pagarikoda

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 08. oktoober 2016. Tallinna firma Kindermann Kaubandus OÜ alustas Muhus Piiri endise tankla maaüksusel puhastustöödega, et rajada sinna kohvik ja pagaritöökoda.



“Omandasime kinnistu ja oleme algust teinud puhastustöödega: koristanud ära puurisu ja praegu ootame vallavalitsuselt luba krundil olevate ehitiste lammutamiseks,” lausus portaalile saarlane.ee Kindermann Kaubandus OÜ juhatuse liige Erki Lepik.



“Ehitame sinna täiesti uue hoone. Detailplaneeringuks on kõik vajalikud paberid vallavalitsusele edastatud ja loodame planeeringu heakskiitmist oktoobri jooksul.”

Detailplaneeringu järgi peaks Piiri endise tankla maaüksusele rajatama kohvik, pagaritöökoda ja vanakraamipood. “Täpsemalt ei sooviks plaane veel kirjeldada, sest ei taha ära sõnuda,” ütles Lepik.



Muhu vallavanem Raido Liitmäe lausus, et Kuivastu–Kuressaare maantee ääres asuva kinnistu arendamine on igati tervitatav, sest krunt on olnud aastaid räämas ja silmariivav.



