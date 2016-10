Uudised

Fännid varakult valmis

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 08. oktoober 2016. Priit Taur ja Sven Luga katsetavad, kuidas Saaremaa ralli tundub, kas tasub edaspidi suurema seltskonnaga tagasi tulla. Foto: Valmar Voolaid Eile pärastlõunal avati 49. Saaremaa ralli, kus võtavad omavahel mõõtu 137 ekipaaži, kelle hulgas panevad end proovile ka 15 saarlaste võistluspaari.



Fännid olid juba varakult saarel valmis ning suuremal osal on olemas ka lemmikud, kellele nad pöialt hoiavad.



Soomlased Keijo, Miko, Sebastian ja Jaakko tulid neljapäeval ning lahkuvad pühapäeval. Nad tulid Saaremaale kindla sooviga kõik kiiruskatsed ära näha. Seltskonnast oli Sebastian 15. ja ülejäänud teist korda rallile tulnud.

“Arvan, et Timmu Kõrge võidab, aga hoiame ikka soomlastele pöialt,” lausus Sebastian. Selle peale lisas Jaakko lõbusalt, et tema loodab kindlasti näha Lembit Soe sõitu tagaveolisel Toyota Starletil, mida on alati põnev jälgida. Sellega nõustusid ka teised.



Soomlased Kari, Timo ja Pentti on kõik küll mitmendat korda Saaremaal, kuid esimest korda rallit vaatamas. Nemad hoiavad pöialt Jarno Kinnunenile. Ka nemad saabusid Saaremaale juba neljapäeval ja lahkuvad pühapäeval. Öömaja said nad kerge vaevaga broneerida booking.com kaudu.



Samuti esimest korda olid Saaremaa rallit jälgima tulnud Priit Taur ja Sven Luga. “Ammu oli plaan tulla, aga keegi ei tahtnud vedu võtta. Tegime esimest korda asja ära ja vaatame, kas on mõtet uuesti tulla,” selgitas Taur.



Nende seltskond käib rallidel tavaliselt mitme autoga ja kui nemad sel korral ürituse heaks kiidavad, loodetakse edaspidi naasta suurema kambaga. Mandrilt saarele saamisega polnud neil eile hommikul raskusi olnud. “Jõudsime sadamasse enne kella 11 ja mahtusime viimasena kohe ka praamile. Hotelli panime ka alles sõidu ajal paika. Kuu aega tagasi, kui tahtsime samasse paika broneerida, maksis see 100 eurot, aga nüüd saime 50 euroga,” oli Luga rahul.

Mehed hoiavad pöialt Egon Kaurile Mitsubishi Lancer EVO IX ja nad sooviksid, et Lembit Soel õnnestuks ka parem aeg saada.



