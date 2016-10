Uudised

Ametikool lõpetab veeralli korraldamise

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 08. oktoober 2016. Kuressaare ametikool on veerallit korraldanud 17 aastat. Selle korraldamist alustasid meeskonnatööna õpilasesindus ja huvijuht. Hiljem lõid kaasa majutuse ja toitlustuse õppijad, äriõpilased ja paadiehitajad.



Viimased aastad oli see rekreatsioonikorralduse õppijate lõputöö. Samuti sai programmi iga-aastaseks osaks lastehoid vastava eriala lõputööna.

Läbi aastate rongkäigust, kahuripaugust, Kasse- ja alternatiivpaatide rallist koosnevale veeralli põhiprogrammile on otsitud lisa ja proovitud väga erinevaid tegevusi.



On olnud aastaid, kus sild üle vallikraavi on olnud publikut nii täis, et liikumine oli raskendatud.

“Tänaseks oleme jõudnud sinna, kus uudsus ja värskus on aastatega kadunud. Veeralli ei kõneta enam ka paljusid oma maja inimesi,” tõdes ametikooli direktor Neeme Rand.



“Hulle kloune”, kes oma alternatiivsõiduki valmis teeksid ja publiku kohale meelitaksid, on jäänud vähemaks,” lisas Rand.

Sel aastal oli veeralli osa linna sünnipäeva programmist. Kahetunnisele veerallile järgnes kontsert sealsamas kõlakoja juures, see hoidis publikut lossipargis tavapärasest mitu tundi kauem. Lapsehoidjatel oli tänavune aasta kõigi aegade rahvarohkeim.



“Lapsehoidjate edust hoolimata on veeralli seotus meie õppeprotsessidega jäänud ahtaks,” nentis direktor.

Thea Treu tegi veeralli põhikorraldajana ning õpilasesinduse abiga palju tööd, kuid Ranna sõnul ei ole see põhjendatud, et ametikooli huvijuht korraldab linna kultuurielu.



“Seetõttu oleme otsustanud, et tänavune veeralli jäi ametikoolile korraldajana viimaseks. Peame läbirääkimisi teiste asutustega, et korraldamine üle anda. Näiteks võiksid need olla linn või kohalik turismiorganisatsioon,” rääkis Rand.



Saare turismimagnet



Kuressaare Veevärk on aastaid põnevate alternatiivsõidukitega rahvale elamusi pakkunud. Astrid Vaba veevärgist ütles, et nemad ei plaaninud tuleval aastal vallikraavi veerallist osa võtta.



Seda, et üritus on end ammendanud, Vaba ei arvanud. Ta pakkus, et pigem võiks üritus toimuda suvepoole ja sellest võiks saada lausa turismimagnet.

“Kui ma hästi mäletan, siis esimesel aastal me paadivõistluse võitsime. Tänavu jälle. Kui ise korraldad ja ise võidad, siis on võistlus end ammendanud,” sõnas direktor. Viimased aastad oli see rekreatsioonikorralduse õppijate lõputöö. Samuti sai programmi iga-aastaseks osaks lastehoid vastava eriala lõputööna.Läbi aastate rongkäigust, kahuripaugust, Kasse- ja alternatiivpaatide rallist koosnevale veeralli põhiprogrammile on otsitud lisa ja proovitud väga erinevaid tegevusi.On olnud aastaid, kus sild üle vallikraavi on olnud publikut nii täis, et liikumine oli raskendatud.“Tänaseks oleme jõudnud sinna, kus uudsus ja värskus on aastatega kadunud. Veeralli ei kõneta enam ka paljusid oma maja inimesi,” tõdes ametikooli direktor Neeme Rand.“Hulle kloune”, kes oma alternatiivsõiduki valmis teeksid ja publiku kohale meelitaksid, on jäänud vähemaks,” lisas Rand.Sel aastal oli veeralli osa linna sünnipäeva programmist. Kahetunnisele veerallile järgnes kontsert sealsamas kõlakoja juures, see hoidis publikut lossipargis tavapärasest mitu tundi kauem. Lapsehoidjatel oli tänavune aasta kõigi aegade rahvarohkeim.“Lapsehoidjate edust hoolimata on veeralli seotus meie õppeprotsessidega jäänud ahtaks,” nentis direktor.Thea Treu tegi veeralli põhikorraldajana ning õpilasesinduse abiga palju tööd, kuid Ranna sõnul ei ole see põhjendatud, et ametikooli huvijuht korraldab linna kultuurielu.“Seetõttu oleme otsustanud, et tänavune veeralli jäi ametikoolile korraldajana viimaseks. Peame läbirääkimisi teiste asutustega, et korraldamine üle anda. Näiteks võiksid need olla linn või kohalik turismiorganisatsioon,” rääkis Rand.Kuressaare Veevärk on aastaid põnevate alternatiivsõidukitega rahvale elamusi pakkunud. Astrid Vaba veevärgist ütles, et nemad ei plaaninud tuleval aastal vallikraavi veerallist osa võtta.Seda, et üritus on end ammendanud, Vaba ei arvanud. Ta pakkus, et pigem võiks üritus toimuda suvepoole ja sellest võiks saada lausa turismimagnet.“Kui ma hästi mäletan, siis esimesel aastal me paadivõistluse võitsime. Tänavu jälle. Kui ise korraldad ja ise võidad, siis on võistlus end ammendanud,” sõnas direktor.

Veel artikleid samast teemast »