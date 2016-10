Uudised

Väärikad alustasid taas

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 08. oktoober 2016. Väärikate ülikooli perre lisandus tänavu 70 uut õppurit, kokku on neid suisa 266. Foto: Valmar Voolaid Üleeile, 6. oktoobri õhtupoolikul algas Saaremaa ühisgümnaasiumis õppetöö nagu kahes vahetuses. Viis aastat uute teadmiste saamist Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi seinte vahel oli muutnud elukestva õppe nii edukaks, et tuli suurem saal leida. Väga paljudele õppuritele oli see kodukool ja uue õppeaasta algus seetõttu veelgi erilisem.



Viinakuu sobib hästi



Kui projekti algataja ja vedaja Maie Meius oli omalt poolt tervitussõnad lausunud ja teada andnud, et uusi õppijaid lisandus kooliperre 70 ja kokku on tänavu neid 266, ning tänanud SÜG-i peret võimaluse eest vastu võtta kõik soovijad, oli järg prominentide käes.

Maavanem Kaido Kaasik ütles oma tervituses, et väga sümboolne on viinakuul õppimisega alustada.



“Kui viinakuul on salved vilja ja kõike muud täis kogutud, on õige aeg hakata täitma tarkusesalve. Sest mida rohkem me teame, seda rohkem on kokkupuuteid sellega, kui vähe me teame.”



Linnapea Madis Kallas ei suutnud imestust varjata, et suur saal on pilgeni õpihimulisi täis. “Et teid nii palju osaleb – mul on väga hea meel. Et väärikate ülikooli projekt on nii hästi käima läinud, võttis linnavalitsus vastu otsuse sel aastal toetada projekti korraliku summaga, et teil oleks võimalik kuulata väga häid lektoreid. Ilusat hooaega! Saate neilt kindlasti väärt teadmisi ja infot, et eluga paremini edasi minna.”



Linnapea kutsus ka kõiki osalema 13. oktoobril kultuurikeskuses toimuval arutelul maakonna tuleviku üle ja sõna sekka ütlema haldusreformi teemal.



Hea on tark



SÜG-i direktor Viljar Aro ütles: “Meie kooli missioonilause on, et hea on tark. Ehk te tahate veel targemaks saada, kui te juba olete ja ma olen täitsa kindel, et kohtumised lektoritega ja teil omavahel toovad teile ainult tarku, häid ja vajalikke sõnumeid.”



