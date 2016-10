Uudised

Aega teenib 41 saarlast

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 08. oktoober 2016. Kaitseressursside ameti kutsel asus lõppeval nädalal ajateenistusse 1171 kutsealust, kelle seas ka 12 vabatahtlikuna teenima läinud neidu.



Saaremaalt läks ajateenistusse 41 noormeest. Teenima mindi peamiselt logistikapataljoni ja Kalevi pataljoni, paar poissi ka Kuperjanovi pataljoni, ütles kaitseressursside ameti avalike suhete nõunik Anne Osvet ja lisas, et neide saarlaste hulgas seekord ei olnud.



Enim noormehi suundus aega teenima Kuperjanovi pataljoni, 1. jalaväebrigaadi ja Viru pataljoni. Kõik 12 neidu alustasid väljaõpet 1. jalaväebrigaadis.

Kaitseressursside ameti peadirektor Margus Pae tunnustas kõiki noormehi, kes asusid vabatahtlikuna oma kohustust riigi ees täitma. Neid oli kutsututest seekord isegi 40 protsenti.



Vabatahtlikeks loetakse need noormehed, kes kaitseressursside ameti kutset ära ootamata avaldavad ise soovi ajateenistusse minna.



Valdav osa ajateenistust alustanutest on kesk- ja põhiharidusega noored ja neist saavad 8-kuulise väljaõppe järel väeosade reakoosseisu liikmed.

Välisriikidest saabunud kutsealuseid oli seekord kokku 10, neist enim Soomest, aga tulijaid oli ka Ameerika Ühendriikidest, Norrast, Suurbritanniast, Kanadast ja mujalt.



