Uudised

Arensburg tõi praamidele odavamad joogid-söögid (1)

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 08. oktoober 2016. See pilt on tehtud 4. oktoobril parvlaeva Hiiumaa menüüst. FOTO: praamid.ee Facebook Mandri ja suursaarte vahel sõitvatel parvlaevadel reisijaid toitlustama hakanud Arensburg OÜ hinnad on mõnevõrra odavamad kui varasema teenuse osutaja Väinamere Teenindus AS puhul.



Arensburg OÜ alustas reisijate toitlustamist Heltermaa-Rohuküla liinil eelmise laupäeva hommikul parvlaevadel St. Ola ja Regula, Kuivastu-Virtsu liinil möödunud pühapäeva päeval parvlaeval Hiiumaa ja kolmapäeval parvlaeval Ionas.



3. oktoobril mandrile sõitnud väikese tütre isa oli pettunud, kui lõuna ajal Kuivastu sadamast praamile Ionas minnes lapsele midagi süüa osta ei saanud.

“Inimesed on harjunud, mina sealhulgas, praami peal sööma. Laps oli näljane. Mõtlesin, et praamil ostan tütrele süüa, aga polnud midagi. Isegi hambaorki mitte,” imestas lapse isa.



Arensburg OÜ tegevjuhi Terje Nepperi sõnul ei olnud siis tõesti Ionasel midagi saada, sest parvlaev pidi algul Kreekasse tagasi minema ja esmaspäevaks ei olnud veel otsustatud, kas alus saadetakse tagasi või jääb veel liinile.

“Neljapäevast on seal joogid-söögid olemas, õigemini juba kolmapäevast, kuid siis Ionas seisis. Küll aga on võimalik Ionasel sööki ainult kaasa osta. Kohapeal toitu valmistada ei saa,” ütles Nepper.



Kiluvõileib 1 euro



Kuna vanadel laevadel olukord üleliia lihtne ei ole, siis esialgu Arensburg kohaneb ja püüab anda endast parima olemasolevate võimaluste piires. “Kõige keerulisem on Ionase peal, kus puudub kohvikule kasutamiseks mõeldud köök ja võimsamatele seadmetele sobiv vool,” nentis Nepper. Ionas jääb esialgsetel andmetel liinile suhteliselt lühikeseks ajaks ja seetõttu püüab Arensburg klientidele elementaarsed joogid-söögid tagada.



“Hea meel on tõdeda, et meie inimesed on tahtmist täis, õpivad ja arenevad iga päevaga. Olukord, kus kohvikud tuli püsti panna ja avada tundidega, just tavapärane ja lihtne ei olnud,” tunnistas Nepper. Paari nädala jooksul lubas Arensburg toitlustuse praamidel paika saada. Järk-järgult saabuvad müügile ka kohalikud väiketootjate tooted, saarte väravad ehk parvlaevad on selleks igati sobiv koht.



Kui rääkida jookide-söökide hindadest parvlaevadel, siis need on praegu mõnevõrra odavamad kui ajal, mil praamiliine teenindas Väinamere Liinid OÜ ja toitlustust pakkus praamidel Väinamere Teenindus AS.



Kirujaid leidub ikka



Varem 1,70 eurot maksnud kiluvõileiva eest küsitakse praegu 1 euro. Kohvi saab kätte 2 euroga, enne tuli välja käia üle 3 euro. “Hinnad on kindlasti odavamaks läinud,” kinnitas Nepper.



Mõningaid näiteid võib tuua veel Kuivastu-Virtsu liinil sõitva parvlaeva Hiiumaa menüüst: päevasupp maksab 2,80 eurot, päevapraad 5 eurot, seapraad 7 eurot, kanašnitsel ja lambalihakotletid mõlemad 7,50 eurot ning pannkoogid kas moosi, mee või jäätisega 3,50 eurot.



“Miks need pannuskad nii rämedalt kalliks on aetud? Ma võtan juba kodunt oma 50 tükki ise kaasa ja söön, aga 3,50 eurot ma küll maksma ei hakka. Kas liiale juba ei lähe seal? Pange kohe pannuskad 5 eurot tükk. 1,5 eurot puudu viiekast on täitsa räme peaks ütlema,” kommenteeris Praamid.ee Facebooki lehel toitude hindu Margus-Mauno Kuusik.



