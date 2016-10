Uudised

Horse Showl esindab maakonda kaks saarlast

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 08. oktoober 2016. Jaagup Kallas võistlusareeni ääres teiste vabatreeningut jälgimas. FOTO: Grete Klettenberg Sel aastal toimub 15. Tallinn International Horse Show (TIHS), kus antakse kokku 600 starti. Üles astub 160 ratsanikku 240 hobusel. Saare maakonda esindavad kaks sportlast – üks kohalik ja teine mandril treeniv harrastaja. Lisaks on saarlased pidevalt käinud ka vabatahtlikena abiks ja nii ka sel korral.



Eile keskpäeval kirjeldas Saare Ratsakeskuse peremees Jaagup Kallas (pildil), et kohapealne õhkkond on rahulik ja suurejooneline. Võistluste ettevalmistusega oli ta samuti rahul.



Kindlaid kvalifikatsioonisõite ei tulnud Kallase sõnul eelnevalt hooaja jooksul läbida, et TIHS-i 6–7-aastaste noorhobuste võistlusele pääseda.

“See, kellele ratsaliidu juhtkond kutse saatis, pandi paika hooaja tulemuste järgi. Kõik soovijad siia võistlema ei pääsenud, ikkagi parimatest parimad.”

Kolmel päeval järjest pannakse 6–7-aastaste hobuste sõitudes proovile nooremad 125 cm ja vanemad 130 cm kõrgustel takistustel.

Täna võetakse mõõtu puhtusele-kiirusele ja homme selgitatakse võitja välja normiaja piires, esmalt parkuuri puhtalt sõitnute vahel peetavas ümberhüpete voorus.



Spetsiaalselt kohal



Saku Suurhalli taha on võistluste tarbeks üles pandud suured telktallid. Soojenduse jaoks on samuti eraldi telk ja võistlus toimub sees peaareenil.

“Tallis on siiski õuetemperatuur ja kõik hobused on paksude tekkidega, et nad ei külmetaks,” selgitas Kallas.



Võistluse sujuv toimimine on põhiliselt vabatahtlike kanda.

Sel aastal annavad Meie Maa toimetuse andmetel oma panuse neli saarlast ja üks Saaremaa RSK-d esindav mandril resideeriv ja treeniv harrastaja.

Samuti võtab Saaremaa RSK eest võistlev Anni Vakkum hobusel Atmos osa tänasest Porsche Harrastajate Karika “Väikese ringi” finaalist, kus takistuste kõrguseks on 95 cm ja võitja selgub ümberhüpetega. Eile keskpäeval kirjeldas Saare Ratsakeskuse peremees Jaagup Kallas (pildil), et kohapealne õhkkond on rahulik ja suurejooneline. Võistluste ettevalmistusega oli ta samuti rahul.Kindlaid kvalifikatsioonisõite ei tulnud Kallase sõnul eelnevalt hooaja jooksul läbida, et TIHS-i 6–7-aastaste noorhobuste võistlusele pääseda.“See, kellele ratsaliidu juhtkond kutse saatis, pandi paika hooaja tulemuste järgi. Kõik soovijad siia võistlema ei pääsenud, ikkagi parimatest parimad.”Kolmel päeval järjest pannakse 6–7-aastaste hobuste sõitudes proovile nooremad 125 cm ja vanemad 130 cm kõrgustel takistustel.Täna võetakse mõõtu puhtusele-kiirusele ja homme selgitatakse võitja välja normiaja piires, esmalt parkuuri puhtalt sõitnute vahel peetavas ümberhüpete voorus.Saku Suurhalli taha on võistluste tarbeks üles pandud suured telktallid. Soojenduse jaoks on samuti eraldi telk ja võistlus toimub sees peaareenil.“Tallis on siiski õuetemperatuur ja kõik hobused on paksude tekkidega, et nad ei külmetaks,” selgitas Kallas.Võistluse sujuv toimimine on põhiliselt vabatahtlike kanda.Sel aastal annavad Meie Maa toimetuse andmetel oma panuse neli saarlast ja üks Saaremaa RSK-d esindav mandril resideeriv ja treeniv harrastaja.Samuti võtab Saaremaa RSK eest võistlev Anni Vakkum hobusel Atmos osa tänasest Porsche Harrastajate Karika “Väikese ringi” finaalist, kus takistuste kõrguseks on 95 cm ja võitja selgub ümberhüpetega.

Veel artikleid samast teemast »