UUS! TS Laevad hoiatab pikkade järjekordade eest

Reede, 07. oktoober 2016.



TS Laevad annab teada, et nädalalõpu ilmaprognoos ei ole paranenud. Oodata on kirdetuult tugevusega kuni 23 m/s. Saaremaa liinil võib see tähendada parvlaeva Ionas osade reiside tühistamist.



Hiiumaa liinil puhub kirdetuul veetaseme veelgi madalamaks ning sellisel juhul tuleb taas peatada parvlaevade Regula ja St Ola liiklus ning Hiiumaa ja mandri vahel saab sõita vaid madala süvisega Harilaiuga.



