Uudised

UUS! Perekond Mändla pälvis EOK tunnustuse

Reede, 07. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Reede, 07. oktoober 2016. Mairo Mändla võitis tänavu Ultima Thule maratoni. Foto: Valmar Voolaid Eelmise aasta lõpus Saaremaa Spordiliidu poolt maakonna sportlikuimaks perekonnaks valitud perekond Mändla pälvis Eesti Olümpiakomitee tunnustusena pääsme täna Tallinnas algavale rahvusvahelisele ratsaspordiüritusele.



Perekond Mändla – pereisa Tarmo, pereema Õnne, pojad Mairo ja Oliver ning tütar Maiken – sai EOK-lt preemiaks 7.-9. oktoobrini Tallinnas Saku suurhallis toimuva International Horse Show külastuse koos ööbimisega uues Hilton Tallinn Park hotellis.



Tallinn International Horse Show ühendab endas tipptasemel ratsaspordi, elava muusika ning ehedad elamused hobumaailmast. Tänavu on kolmepäevase võistluse kulminatsiooniks pühapäeval toimuv maailmakarika etapp takistussõidus. Kokku osaleb üritusel üle 120 tippsportlase ja ligi 200 hobust pea kümnest riigist, nende seas Eesti tippsõitjad.



Tarmo Mändla lubas täna õhtul koos perega igal juhul pealinna minna. Sportlikuks kujunes tema sõnul pere eelkõige tänu meeskonna ehk kogu pere panusena. “Kõige tähtsam on pudrukeetja, ilma temata ei oleks tulemusi,” viitas Tarmo abikaasa Õnnele. Sporti pidas Tarmo peres elustiiliks. “Pojad on minu jälgedes. Algul sai neid suunatud, nüüd tuleb välja küll ja nad teevad ise edasi,” ütles Mändla.



Saaremaa Spordiliidu juht Kalev Kütt tõi perekond Mändlat esile eelkõige sellepärast, et meespool on aktiivsed jooksjad ja liikumisharrastajad, keda abikaasa Õnne ja tütar Maiken toetavad. “Tarmo pojad on tänavu väga hästi jooksnud. Mairo võitis esimese Ultima Thule maratoni,” kiitis Kütt.



Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul peab EOK liikumisharrastuse edendamisel perespordi valdkonda väga oluliseks. “Kõik olulisemad väärtused ja elukestvad harjumused saavad alguse kodust. Nii ka armastus spordi ja liikumise vastu,“ selgitas Lusmägi.



EOK on sportlikumaid peresid tunnustanud juba kümmekond aastat. “Võiks ju arvata, et aastatega on tublimate valimine läinud lihtsamaks, kuid nii see ei ole. Eesti pered on aina sportlikumad ja märkamist ning tunnustust väärivaid perekondi tuleb aina juurde,” märkis Lusmägi. Perekond Mändla – pereisa Tarmo, pereema Õnne, pojad Mairo ja Oliver ning tütar Maiken – sai EOK-lt preemiaks 7.-9. oktoobrini Tallinnas Saku suurhallis toimuva International Horse Show külastuse koos ööbimisega uues Hilton Tallinn Park hotellis.Tallinn International Horse Show ühendab endas tipptasemel ratsaspordi, elava muusika ning ehedad elamused hobumaailmast. Tänavu on kolmepäevase võistluse kulminatsiooniks pühapäeval toimuv maailmakarika etapp takistussõidus. Kokku osaleb üritusel üle 120 tippsportlase ja ligi 200 hobust pea kümnest riigist, nende seas Eesti tippsõitjad.Tarmo Mändla lubas täna õhtul koos perega igal juhul pealinna minna. Sportlikuks kujunes tema sõnul pere eelkõige tänu meeskonna ehk kogu pere panusena. “Kõige tähtsam on pudrukeetja, ilma temata ei oleks tulemusi,” viitas Tarmo abikaasa Õnnele. Sporti pidas Tarmo peres elustiiliks. “Pojad on minu jälgedes. Algul sai neid suunatud, nüüd tuleb välja küll ja nad teevad ise edasi,” ütles Mändla.Saaremaa Spordiliidu juht Kalev Kütt tõi perekond Mändlat esile eelkõige sellepärast, et meespool on aktiivsed jooksjad ja liikumisharrastajad, keda abikaasa Õnne ja tütar Maiken toetavad. “Tarmo pojad on tänavu väga hästi jooksnud. Mairo võitis esimese Ultima Thule maratoni,” kiitis Kütt.Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul peab EOK liikumisharrastuse edendamisel perespordi valdkonda väga oluliseks. “Kõik olulisemad väärtused ja elukestvad harjumused saavad alguse kodust. Nii ka armastus spordi ja liikumise vastu,“ selgitas Lusmägi.EOK on sportlikumaid peresid tunnustanud juba kümmekond aastat. “Võiks ju arvata, et aastatega on tublimate valimine läinud lihtsamaks, kuid nii see ei ole. Eesti pered on aina sportlikumad ja märkamist ning tunnustust väärivaid perekondi tuleb aina juurde,” märkis Lusmägi.

Veel artikleid samast teemast »