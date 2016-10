Uudised

Tunnustati parimaid ettevõtjaid

Reede, 07. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 07. oktoober 2016. Saare Kange auhinna võttis Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhilt Villu Vatsfeldilt vastu Ouman Estonia OÜ juhataja Erik Keerberg. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaa Ettevõtjate Liit ja Saaremaa Arenduskeskus tunnustasid eile Kuressaares Meedla kojas tänavusi maakonna parimaid ettevõtjaid viies kategoorias.



Laada Lahe tunnustuse sai parima laadaväljapaneku SaareMaaPäevade sügislaadal ja turupäeval eest MTÜ Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit.

“Loomi oli võrreldes varasemaga oluliselt rohkem. Ja millised lambad – pehme ja krussis karvaga Gotlandi lammas naabersaarelt, uhkete sarvedega Islandi lammas veidi kaugemalt saarelt ja veel hulga erinevate vahvate nimedega lambaid,” kiitis Saaremaa Arenduskeskuse juhataja Piret Pihel.



Saare Staarstartija tunnustuse, mis antakse tublile alustajale kas leidliku idee või efektiivse alustamise eest, pälvis Karmeli OÜ. Firma toodetud külmpressitud tudraõli nimetati Eestimaa Talupidajate Keskliidu konkursi “Parim talutoit 2016” konkursil parimaks tervisetooteks 2016.



Auhinnakomisjonis räägiti, et restoranid kurdavad, et Karmeli toodetud tudraõli pudelid pannakse klientide poolt pihta. “Ju see on siis hea kraam, et tasub sellises kõikvõimalikus ülepakkumis- ja -tarbimisolukorras miskit veel ka näpata,” naljatles Pihel.



Karmeli OÜ juhatuse liige Karel Lember nägi edu võtit eelkõige selles, et ettevõte üritab olla niiöelda pildil, mitte vaikselt taganurgas. “Ega valdkond, milles tegutseme, ole sugugi vähelevinud ja tootjaid on teisigi. Pigem on tegemist tunnustusega kõigile, kes ökosüsteemi kuuluvad,” arvas Lember eilse auhinna kohta. Ta pidas oluliseks tootega kaasas käivat sõnumit, mis seletab, milleks toode on üldse olemas ja et tegemist ei ole niiöelda kokkuklopsitud, vaid ausa asjaga, mis ei näeks ainult hea välja ja sellel oleks ka sisu.



Punnija tiitel jäätmekäitlusfirmale



Saare Punnija tiitel ehk läbi raskuste parima tulemuse suunas omistati seekord Prügimees OÜ-le. “Prügimees on pidanud viimaste aastate jooksul kõvasti punnima, et konkurentsis vastu pidada. Ja vastu on nad pidanud. Saame uhkusega öelda, et meil Saaremaal on ikka oma Prügimees ka, mis sellest, et linnainimesed seda teenust mandrimeestelt ostavad,” ütles Pihel. Teatavasti osutab Kuressaares jäätmeveoteenust AS RagnSells, kelle praegune leping linnaga lõpeb oktoobriga, kuid järgmiseks kolmeks aastaks sõlmitud leping hakkab kehtima 1. novembrist.



Uudse lahenduse või innovatiivse ettevõtmise eest anti Saare Nokkija tiitel aiamajade tootjale Novara OÜ. Umbes 16 aastat tagasi tõid omanikud ettevõtte mandrilt Saaremaale. Esialgu töötas firmas seitse inimest ja tootmises oli kümmekond aiamaja mudelit. “Pärast 2007. aastal toimunud tulekahju oleks võinud ettevõttele Saare Punnija tiitli anda, sest vaatamata raskustele on praeguseks firmas tööd 92 inimesele ja toodangus üle 300 aiamaja. Sel aastal jõudis Novara OÜ Euroopa Gastellide TOP 5000 edetabelisse.



Ouman kui stabiilne tegija



Kõige ihaldusväärsemaks tiitliks peetud Saare Kange ehk tubliks ja stabiilseks tegijaks läbi aastate osutus Ouman Estonia OÜ. Ettevõttes valmib aastas üle miljoni toote, erinevaid mudeleid on üle 800 ja laos on üle 16 miljoni komponendi. Toodetakse termoregulaatoreid, saunade juhtimissüsteeme, automaatikat ventilatsiooni- ja jahutusseadmetele. Kui veel mõned aastad tagasi projekteeriti ja disainite tooted Soomes emaettevõttes, siis nüüd on see tegevus järjest enam ka Kuressaares.



“Ettevõte on hea näide, kuidas Eestisse tuldi madalama taseme tootmiskulude pärast, ent täna ollakse väärtusahelas ülespoole liikudes silmitsi vajadusega tugevdada Kuressaares insener-tehnilist võimekust, see tähendab tarku töökohti saarlastele,” tõi Pihel esile. Just viimane asjaolu sai määravaks, miks Ouman Saare Kange tiitli vääriliseks tunnistati. Kokku annab ettevõte tööd 250 inimesele. Ouman vastutab ka müügi eest kõigis Baltimaades ja Venemaal.



Ouman Estonia OÜ juhataja Erik Keerbergi sõnul on ettevõte pea 20 aasta jooksul stabiilselt arenenud, kuigi viimasel ajal mitte nii suurte sammudega kui algusaastatel. "Tänases majandussituatsioonis on väiksemgi kasv hea saavutus," hindas Keerberg. "Nii suuri ettevõtteid väga lihtsalt enam Saaremaale juurde ei teki, sest määrama hakkab inimeste vähesus," lisas ta. Ouman on panustanud palju tootmisprotsessi efektiivsemaks muutmisse, mistõttu ei ole tulnud palju töötajaid juurde võtta, samal ajal, kui käive kasvab.

