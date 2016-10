Uudised

Vallavanem: rahvamaja maksumust prognoositi

Reede, 07. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 07. oktoober 2016. Kärla rahvamaja peaks valmima tuleva aasta teises pooles. ESKIIS: Terje Truumaa, OÜ Klotoid Lääne-Saare vallavanema Tiina Luksi sõnul kajastas valla arengukavas toodud Kärla rahvamaja ehitamise maksumus prognoositud, mitte aga reaalset ehituhankega saadud summat.



Oma vastuses Lääne-Saare vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe Maidu Variku ja volikogu liikme Mart Maastiku esitatud teabenõudele teatas Luks, et valla arengukavas ei ole kohustuslik näidata mingeid summasid ja need on investeeringute tabelis informatiivse iseloomuga.



“Eelarvestrateegias kajastatakse arengukavalisi tegevusi prognoositud summadega. Täpse maksumuse annab ikkagi kohustuslik riigihange, seda nii Kärla rahvamaja kui ka Lümanda keskusehoone osas,” kirjutas Luks volikogu liikmetele saadetud vastuses.



Vallavanem täpsustas, et Kärla rahvamaja ehituseks prognoositud summa oli 1,35 miljonit eurot ilma käibemaksuta.



Volinikud Mart Maastik ja Maidu Varik pärisid teabenõudes vallavalitsuselt, kes volitas sihtasutuse juhatust ehitushanget läbi viima. Küsimuse põhjuse taga peitus ehitushanke hind, mis ületab valla eelarves ja arengukavas ette nähtud summat.



SA Lääne-Saare Kultuur ja AS-i Tesman vahel sõlmitud ehituslepingu kohaselt läheb Kärla rahvamaja ehitamine maksma 1 490 529,60 eurot, millele lisandub käibemaks.



Lisaks reservsumma



Ent mainitud summa sisaldab ka tellija reservi 70 977,60 eurot. Ehituslepingu järgi kasutatakse reservi üksnes siis, kui ilmneb täiendavate tööde vajadus, mida tellija ehk Lääne-Saare Kultuur tööde tellimisel ette ei näinud. Eeldatavalt kasutatakse seda raha Kärla rahvamaja sisustamiseks.



Kuidas tekkis mainitud reservsumma? Kas ehitushanke dokumentides summa ikka oli? Selle teadasaamiseks esitas Lääne-Saare volikogu liige Mart Maastik vallavalitsusele teabenõude, saamaks kätte hanke algdokumendid.



SA Lääne-Saare Kultuur kuulutas Kärla rahvamaja ehitamiseks välja läbirääkimistega hankemenetluse, kuhu laekus kokku neli pakkumust. Lisaks Tesmanile tegi pakkumise AS EBC Ehitus, kes küsis rahvamaja ehitamise eest 1 660 899,12 eurot. KRTL OÜ tahtis ehitamise eest 1 762 468,12 eurot ja Ehitus5ECO OÜ 1 278 800 eurot.



Nõukogu ei saanud aru



Volinike Mart Maastiku ja Maidu Variku väitel on Lääne-Saare valla eelarvestrateegias ja arengukavas Kärla rahvamaja ehituseks ette nähtud siiski 1 350 000 eurot, mis on lõplik maksumus.



“Kõik maksumused eelarvestrateegias ja arengukavas toodud summas sisaldavad käibemaksu, sest vald ei ole käibemaksukohuslane,” leidsid volinikud.



3. oktoobril koos olnud SA Lääne-Saare Kultuur nõukogu märkis koosoleku protokollis, et lepingu sõlmimisel lähtus juhatus vallavolikogu poolt kinnitatud sihtasutuse põhikirjast. Nõukogule jäi arusaamatuks väide Kärla rahvamaja ehituse lõppmaksumuse suurendamisest.



