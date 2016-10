Uudised

Salapärast lotovõtjat pole veel leida õnnestunud (1)

Reede, 07. oktoober 2016.



Autor: MM Reede, 07. oktoober 2016. FOTO: ekraanitõmmis Juba mitu päeva on Facebookis “Märgatud Saaremaal” levinud pilt, millel on näha Kuressaare Rae Konsumi lotokioski aknale pandud teadet, millega otsitakse võiduga lotopileti kaotanud inimest. Eile lõunal silti enam aknal ei olnud.



