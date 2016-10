Uudised

Saarlastel muresid seinast seina

Reede, 07. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 07. oktoober 2016. Evelyn Bach nõustas eile suurt hulka saarlasi. FOTO: Valmar Voolaid Eile käis SA Õigusteenuste Büroo (ÕTB) teist korda vähekindlustatud inimestele Kuressaare kohtumajas tasuta õigusabi andmas.



ÕTB juhataja Hille Raud tõdes, et inimeste mured olid seinast seina. “Väga palju on inimestel perekonnaprobleeme, aga ka suhted naabritega, piiriküsimused, kaasomand, varajagamised, pensioniõigused – palett on kirju,“ seletas ta, lisades, et päeva jooksul käis läbi umbes 25 klienti.



Raua sõnul käisid kohal väga asjalikud kliendid, ühtegi lihtsalt kodus igavlevat jutustajat ei olnud. Õigusabi jagasid nii Raud ise kui jurist Evelyn Bach.



Üks Orissaare härra tuli aegsalt enne pensionile jäämist uurima, et kui praeguseks enam Saare EPT-d ei ole ja eelmisel suvel likvideeriti nende arhiiv, siis kuidas on tal võimalik oma tööaastaid tõendada. “Osa mu sõpru, kes varem pensionile läksid, said veel oma paberid kätte, aga mis mina peaksin tegema?“ oli mees nõutu.



Eivi Mustjalast tuli uurima, et kuna ta isa suri kaheksa aastat tagasi ja nüüd hiljuti tuli talle ja viiele õele-vennale notarilt kiri, et nad peaksid kadunud isa võlgu tasuma hakkama, siis mida sellisel juhul teha. Kui nad olid alaealised ja nende ema suri, võeti lapsed kohtu kaudu isalt ära. Nüüd ongi Eivil küsimus, mida nad peavad tegema ja mis saab pärast seda, kui nad pärandusest loobuvad.



Kuressaares elav 47-aastane naine tuli uurima, kuidas saada abi ema hooldamisega seotud probleemile. Nad ei saa vennaga omavahel niipalju suheldud, et lahendada ema hooldekodusse paneku küsimused. “Kui peres on rohkem lapsi, tuleb hooldekodu arved võrdselt jagada, aga kui üks osapool ei ole nõus rahaliselt aitama ega ka teemat arutama, siis ei saa lihtsalt naeratada ja neelatada,“ tõdes naine.



Ema on tal voodihaige ja hooldekodu põhitasu on 637 eurot. Vend ei ole nõus aitama tasuda, sest õde on pärija. Samas on aga vend oma osa pärandist kätte saanud, seda ei ole aga käest kätte liikumise tõttu võimalik enam tõendada. Naine soovib teada, kas pärandus ka seaduse kohaselt kuidagi venna kasuks räägib või mismoodi peaks ta käituma, et rahalist tuge saada.



“Hooldekodu tasu ta keeldub maksmast ja kui ma soovitasin, et võtame ema sealt ära ja hoolitseme tema eest kuu kaupa kordamööda, siis ei olnud ta ka sellega nõus,“ rääkis ta.



Eelmisel aastal käis ta nõu küsimas pärandusena saadud ühisomandi kohta. “Kui inimesel ei ole kiire ja on võimalik oodata, siis on see suurepärane, et on kas või korra aastaski võimalik abi saada.“



70-aastane pensionär Kuressaarest oli kimpus kunagi antud allkirjaga, mille tõttu on tema sõnul kogu suguvõsa alt tõmmatud.



Vanemad olid Eesti taasiseseisvumise ajaks surnud ja tädide majad said kõik ta vanatüdrukust õe nimele. “Ta oli linnavalitsuses tööl ja kirjutas kõik oma nimele. Notar helistas ENSV seaduste viimasel kehtimise päeval ja ütles, et õde oli dokumendid kõik valmis kirjutanud ja mul tuleks alla kirjutada, et maad ja majad tagasi saada,“ kirjeldas ta. “Siis mul muud üle ei jäänud, kui kirjutasin alla, aga tegelikult ma sellega nõus ei olnud, et kolm maja kõik tema nimele lähevad.“



Hiljem ei ole õde olnud nõus ei tema tütre eluasemelaenule käendajaks hakkama ega ka ühte maja tagatisena andma. Samuti ei ole ta lubanud mehe pojal ühte majja elama asuda ning viimane peab seetõttu oma viieliikmelise perega üürikodudes elama.



Hille Raud ütles, et tasuta õigusabi tuldi andma õigusmõistmise nädala raames teist korda. “Oleme sellega seoses püüdnud liikuda just neisse kohtadesse, kus me muidu ei käi,“ kinnitas ta.



Tulevikus tahaksid nad ka Kuressaare lisada oma püsivaliku hulka, kuhu väljasõite tehakse tema sõnul keskmiselt kaks korda kuus. Selleks peab olema eelregistreerunud 5–6 klienti, kuna siis tegeletakse ühe inimesega pikemalt kui eilne 20-minutiline lühivõimalus.



“Ise meie nõustajad kohtus ei käi, aga koostame õigusdokumente ja abistame hilisemas asjaajamises. Oleme nende jaoks olemas, kui on vaja teha kas eeltööd või anname nõu ka kohtuistungi ajal, isegi kui kaitsja on olemas,“ seletas Raud.



Eilse päeva jooksul käis tema juures mitu inimest, kellega jätkatakse tööd ka edaspidi. “Nad saadavad oma dokumendid meile Tallinnasse, saame teha probleemi sügavama analüüsi ja mõelda välja strateegia, kuidas edasi tegutseda.“



Seda, kas Kuressaare saab tulevikus tihedamaid külastusi, selgub lähiajal, kuna otsus sõltub justiitsministeeriumist. “Väidetavalt on riigieelarves plaanis sellele valdkonnale ressurssi juurde saada, aga mis selle tingimused saavad olema, seda ei tea.“



